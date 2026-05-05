"Обставини змінились": пропагандист Прилєпін заявив про повне фіаско Путіна в Україні

Російський пропагандист Захар Прилєпін визнав, що перебіг війни проти України суттєво відрізняється від початкових очікувань Кремля. За його словами, ситуація на фронті змінилася не на користь Росії, а динаміка подій свідчить про поступове погіршення позицій окупаційних сил.

У своїх заявах він фактично підтвердив, що Україна змогла посилити свої можливості, зокрема у сфері використання безпілотників. Саме перевагу в повітрі, яку забезпечують дрони, Прилєпін називає одним із ключових факторів, що впливають на зміну балансу сил. За останні місяці, як він зазначає, українська сторона досягла відчутного прогресу в цьому напрямку.

Пропагандист також визнав, що російські війська стикаються з труднощами на полі бою і не можуть реалізувати свої попередні плани. Зокрема, він висловив сумнів у можливості захоплення низки стратегічних міст, включно зі Слов’янськом, що раніше розглядалося як одна з цілей.

За його словами, "обставини тим часом змінились. В останні місяці Україна досягла відчутної переваги у "птахах"", підкресливши роль безпілотних систем у сучасній війні. Водночас він фактично визнав, що реальний стан справ на фронті значно відрізняється від того, що подається у російському інформаційному просторі.

Прилєпін звернув увагу на те, що в Росії не прийнято відкрито говорити про проблеми на фронті, хоча вони стають дедалі очевиднішими. Він наголосив, що негативні тенденції лише посилюються, а подальший розвиток подій може бути ще менш сприятливим для російської сторони.

"Ми не зайдемо до Слов'янська, не поставимо там прапор у центрі міста", — визнав він, фактично спростовуючи попередні пропагандистські наративи.

