Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Російський пропагандист Захар Прилєпін визнав, що перебіг війни проти України суттєво відрізняється від початкових очікувань Кремля. За його словами, ситуація на фронті змінилася не на користь Росії, а динаміка подій свідчить про поступове погіршення позицій окупаційних сил.
Фото: з відкритих джерел
У своїх заявах він фактично підтвердив, що Україна змогла посилити свої можливості, зокрема у сфері використання безпілотників. Саме перевагу в повітрі, яку забезпечують дрони, Прилєпін називає одним із ключових факторів, що впливають на зміну балансу сил. За останні місяці, як він зазначає, українська сторона досягла відчутного прогресу в цьому напрямку.
Пропагандист також визнав, що російські війська стикаються з труднощами на полі бою і не можуть реалізувати свої попередні плани. Зокрема, він висловив сумнів у можливості захоплення низки стратегічних міст, включно зі Слов’янськом, що раніше розглядалося як одна з цілей.
За його словами, "обставини тим часом змінились. В останні місяці Україна досягла відчутної переваги у "птахах"", підкресливши роль безпілотних систем у сучасній війні. Водночас він фактично визнав, що реальний стан справ на фронті значно відрізняється від того, що подається у російському інформаційному просторі.
Прилєпін звернув увагу на те, що в Росії не прийнято відкрито говорити про проблеми на фронті, хоча вони стають дедалі очевиднішими. Він наголосив, що негативні тенденції лише посилюються, а подальший розвиток подій може бути ще менш сприятливим для російської сторони.
"Ми не зайдемо до Слов'янська, не поставимо там прапор у центрі міста", — визнав він, фактично спростовуючи попередні пропагандистські наративи.
Портал "Коментарі" вже писав, що президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю виданню Helsingin Sanomat припустив, що в майбутньому Європейському Союзу, можливо, доведеться відновити контакти з Росією, якщо курс Сполучених Штатів щодо війни в Україні не повністю відповідатиме інтересам європейських держав.