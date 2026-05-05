Российский пропагандист Захар Прилепин признал, что ход войны против Украины существенно отличается от первоначальных ожиданий Кремля. По его словам, ситуация на фронте изменилась не в пользу России, а динамика событий свидетельствует о постепенном ухудшении позиций оккупационных сил.

Фото: из открытых источников

В своих заявлениях он фактически подтвердил, что Украина смогла усилить свои возможности, в частности, в сфере использования беспилотников. Самое преимущество в воздухе, которое обеспечивают дроны, Прилепин называет одним из ключевых факторов, влияющих на изменение баланса сил. За последние месяцы, как он отмечает, украинская сторона достигла ощутимого прогресса в этом направлении.

Пропагандист также признал, что российские войска сталкиваются с трудностями на поле боя и не могут реализовать свои предварительные планы. В частности, он выразил сомнение в возможности захвата ряда стратегических городов, включая Славянск, что ранее рассматривалось как одна из целей.

По его словам, "обстоятельства между тем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в "птицах"", подчеркнув роль беспилотных систем в современной войне. В то же время, он фактически признал, что реальное положение дел на фронте значительно отличается от того, что представляется в российском информационном пространстве.

Прилепин обратил внимание на то, что в России не принято открыто говорить о проблемах на фронте, хотя они становятся все более очевидными. Он подчеркнул, что негативные тенденции только усиливаются, а дальнейшее развитие событий может оказаться еще менее благоприятным для российской стороны.

"Мы не зайдем в Славянск, не поставим там флаг в центре города", — признал он, фактически опровергая предыдущие пропагандистские нарративы.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Helsingin Sanomat предположил, что в будущем Европейскому Союзу, возможно, придется возобновить контакты с Россией, если курс Соединенных Штатов по войне в Украине не будет полностью отвечать интересам европейских государств.