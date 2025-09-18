Оборонна операція добігає кінця: яке місто незабаром доведеться залишити ЗСУ

Українські захисники більше року дають відсіч ворогові, який не припиняє штурмових дій поблизу Покровська Донецької області. Однак так ситуація не може тривати вічно. Ворог не рахує із втратами, посилює тиск і ситуація дуже швидко погіршується для української армії. Російські війська намагаються оточити місто та створили "зону поразки" безпілотниками, перекривши всі маршрути постачання. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ситуація говорить про те, що росіяни не хочуть штурмувати місто, оскільки це надто складно і вимагає надто багато людських ресурсів.

"Вони намагаються витіснити українців, поступово оточуючи Покровськ", — зазначає доктор Марина Мирон із Королівського коледжу Лондона.

За словами експерта, російське командування перейшло від масованих штурмів, які призводили до величезних втрат, до повільних операцій з оточення. Такий підхід застосовувався у боях за Бахмут.

Тим часом точаться запеклі бої в районі Куп'янська, ключового транспортного вузла на Харківщині. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про просування російських військ, які намагаються тиснути на українську оборону.

Раніше українська армія заявила, що Росія перекидає особовий склад у район через трубопровід, проте вихід із нього контролюється ЗСУ.

Генштаб уточнив, що у місті продовжуються контрдиверсійні та пошуково-ударні операції.

Доктор Мирон наголосила, що атаки біля Куп'янська можуть бути як спробою повернути втрачені території, так і підготовкою плацдарму для політичних торгів у майбутніх переговорах.

