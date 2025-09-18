logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Оборонна операція добігає кінця: яке місто незабаром доведеться залишити ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Оборонна операція добігає кінця: яке місто незабаром доведеться залишити ЗСУ

Sky News пише про те, що окупанти поступово оточують Покровськ.

18 вересня 2025, 07:12 comments3961
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники більше року дають відсіч ворогові, який не припиняє штурмових дій поблизу Покровська Донецької області. Однак так ситуація не може тривати вічно. Ворог не рахує із втратами, посилює тиск і ситуація дуже швидко погіршується для української армії. Російські війська намагаються оточити місто та створили "зону поразки" безпілотниками, перекривши всі маршрути постачання. Як передає портал "Коментарі", про це пише Sky News.

Оборонна операція добігає кінця: яке місто незабаром доведеться залишити ЗСУ

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ситуація говорить про те, що росіяни не хочуть штурмувати місто, оскільки це надто складно і вимагає надто багато людських ресурсів.

"Вони намагаються витіснити українців, поступово оточуючи Покровськ", — зазначає доктор Марина Мирон із Королівського коледжу Лондона.

За словами експерта, російське командування перейшло від масованих штурмів, які призводили до величезних втрат, до повільних операцій з оточення. Такий підхід застосовувався у боях за Бахмут.

Тим часом точаться запеклі бої в районі Куп'янська, ключового транспортного вузла на Харківщині. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про просування російських військ, які намагаються тиснути на українську оборону.

Раніше українська армія заявила, що Росія перекидає особовий склад у район через трубопровід, проте вихід із нього контролюється ЗСУ.

Генштаб уточнив, що у місті продовжуються контрдиверсійні та пошуково-ударні операції.

Доктор Мирон наголосила, що атаки біля Куп'янська можуть бути як спробою повернути втрачені території, так і підготовкою плацдарму для політичних торгів у майбутніх переговорах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході дізналися, як Путіну нахабно брешуть свої ж ситуації на фронті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.sky.com/story/kill-zone-around-crucial-ukrainian-city-as-russian-forces-try-to-squeeze-defenders-out-13432127
Теги:

Новини

Всі новини