logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оборонная операция подходит к концу: какой город вскоре придется оставить ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Оборонная операция подходит к концу: какой город вскоре придется оставить ВСУ

Sky News пишет о том, что оккупанты постепенно окружают Покровск

18 сентября 2025, 07:12 comments3958
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники более года дают отпор врагу, который не прекращает штурмовые действия вблизи Покровска Донецкой области. Однако так ситуация не может длиться вечно. Враг не считает с потерями, усиливает давление и ситуация очень быстро ухудшается для украинской армии. Российские войска пытаются окружить город и создали "зону поражения" беспилотниками, перекрыв все маршруты снабжения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Оборонная операция подходит к концу: какой город вскоре придется оставить ВСУ

ВСУ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ситуация говорит о том, что россияне не хотят штурмовать город, поскольку это слишком сложно и требует слишком много человеческих ресурсов.

"Они пытаются вытеснить украинцев, постепенно окружая Покровск", — отмечает доктор Марина Мирон из Королевского колледжа Лондона.

По словам эксперта, российское командование перешло от массированных штурмов, которые приводили к огромным потерям, к медленным операциям по окружению. Подобный подход применялся и в боях за Бахмут.

Тем временем продолжаются ожесточенные бои в районе Купянска, ключевого транспортного узла на Харьковщине. Аналитики Института изучения войны сообщили о продвижении российских войск, которые пытаются давить на украинскую оборону.

Ранее украинская армия заявила, что Россия перебрасывает личный состав в район через трубопровод, однако выход из него контролируется ВСУ.

Генштаб уточнил, что в городе продолжаются контрдиверсионные и поисково-ударные операции.

Доктор Мирон подчеркнула, что атаки возле Купянска могут быть как попыткой вернуть утраченные территории, так и подготовкой плацдарма для политических торгов в будущих переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе узнали, как Путину нагло врут свои же о ситуации на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/kill-zone-around-crucial-ukrainian-city-as-russian-forces-try-to-squeeze-defenders-out-13432127
Теги:

Новости

Все новости