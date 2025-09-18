Оборонная операция подходит к концу: какой город вскоре придется оставить ВСУ

Украинские защитники более года дают отпор врагу, который не прекращает штурмовые действия вблизи Покровска Донецкой области. Однако так ситуация не может длиться вечно. Враг не считает с потерями, усиливает давление и ситуация очень быстро ухудшается для украинской армии. Российские войска пытаются окружить город и создали "зону поражения" беспилотниками, перекрыв все маршруты снабжения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

ВСУ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ситуация говорит о том, что россияне не хотят штурмовать город, поскольку это слишком сложно и требует слишком много человеческих ресурсов.

"Они пытаются вытеснить украинцев, постепенно окружая Покровск", — отмечает доктор Марина Мирон из Королевского колледжа Лондона.

По словам эксперта, российское командование перешло от массированных штурмов, которые приводили к огромным потерям, к медленным операциям по окружению. Подобный подход применялся и в боях за Бахмут.

Тем временем продолжаются ожесточенные бои в районе Купянска, ключевого транспортного узла на Харьковщине. Аналитики Института изучения войны сообщили о продвижении российских войск, которые пытаются давить на украинскую оборону.

Ранее украинская армия заявила, что Россия перебрасывает личный состав в район через трубопровод, однако выход из него контролируется ВСУ.

Генштаб уточнил, что в городе продолжаются контрдиверсионные и поисково-ударные операции.

Доктор Мирон подчеркнула, что атаки возле Купянска могут быть как попыткой вернуть утраченные территории, так и подготовкой плацдарма для политических торгов в будущих переговорах.

