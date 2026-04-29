Оборона Росії стала міфом: розкрито слабкість Кремля, яка доб'є Путіна

Українські військові дедалі частіше діють не лише в межах оборони, а й переносять бойові дії на територію Росії, використовуючи слабкі сторони її протиповітряної оборони. Експерти зазначають, що російська ППО стикається з труднощами через надмірну протяжність і необхідність прикривати великі території, що ускладнює ефективне реагування на загрози, заявив колишній очільник польського спецпідрозділу GROM Роман Полько.

За його словами, раніше можливості України були обмежені позицією західних партнерів щодо використання далекобійного озброєння. Проте з часом Київ зумів пристосуватися до цих умов і зробив акцент на розвитку власних технологій. Йдеться про створення ракетних систем і безпілотників, які постійно модернізуються та демонструють зростаючу ефективність. Набутий досвід у протидії дронам українські фахівці вже передають союзникам, зокрема США та Польщі.

На думку експерта, проблеми у внутрішній безпеці Росії проявилися ще раніше, однак нині вони стали особливо помітними. Українська сторона активно користується цими недоліками, застосовуючи безпілотні апарати та проводячи точкові операції. Показовими стали атаки на стратегічні аеродроми, які засвідчили, що навіть важливі військові об’єкти залишаються вразливими, попри наявність сучасних систем контролю.

Окремо Полько звернув увагу на економічний аспект протистояння. Він вважає, що за умови збереження тиску з боку західних країн Росії буде складно довго витримувати таке навантаження. На його переконання, саме поєднання військових дій і економічних обмежень може змусити російське керівництво перейти до предметних переговорів у майбутньому.

