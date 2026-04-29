logo

BTC/USD

76958

ETH/USD

2322.58

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Оборона России стала мифом: раскрыта слабость Кремля, которая добьет Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Оборона России стала мифом: раскрыта слабость Кремля, которая добьет Путина

Слабые места в системе внутренней безопасности России проявились еще раньше, и сейчас их активно использует украинская сторона

29 апреля 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские военные чаще действуют не только в рамках обороны, но и переносят боевые действия на территорию России, используя слабые стороны ее противовоздушной обороны. Эксперты отмечают, что российская ПВО сталкивается с трудностями из-за чрезмерной протяженности и необходимости прикрывать большие территории, что затрудняет эффективное реагирование на угрозы, заявил бывший глава польского спецподразделения GROM Роман Полько.

Фото: из открытых источников

По его словам, ранее возможности Украины были ограничены позицией западных партнеров по использованию дальнобойного вооружения. Однако со временем Киев сумел приспособиться к этим условиям и сделал акцент на развитии собственных технологий. Речь идет о создании ракетных систем и беспилотников, постоянно модернизирующихся и демонстрирующих возрастающую эффективность. Приобретенный опыт в противодействии дронам украинские специалисты уже передают союзникам, в том числе США и Польше.

По мнению эксперта, проблемы во внутренней безопасности России проявились еще раньше, однако в настоящее время они стали особенно заметны. Украинская сторона активно использует эти недостатки, применяя беспилотные аппараты и проводя точечные операции. Показательны атаки на стратегические аэродромы, которые показали, что даже важные военные объекты остаются уязвимыми, несмотря на наличие современных систем контроля.

Отдельно Полько обратил внимание на экономический аспект противостояния. Он считает, что при сохранении давления со стороны западных стран России будет сложно долго выдерживать такую нагрузку. По его убеждению, именно сочетание военных действий и экономических ограничений может вынудить российское руководство перейти к предметным переговорам в будущем.

Как уже писали "Комментарии", Украина должна принять законодательные изменения по налогообложению международных посылок, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию программы сотрудничества с Международным валютным фондом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости