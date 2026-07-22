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Обласний центр під безперевною атакою РФ: дані про руйнування і поранених вражають

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки є постраждалі

22 липня 2026, 13:50
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Клименко Елена

Російська армія вдень 22 липня здійснила чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок ворожого нальоту зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура міста, є руйнування житлових будівель та постраждалі.

Обласний центр під безперевною атакою РФ: дані про руйнування і поранених вражають

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські дрони влучили по цивільних об'єктах, а всі профільні служби одразу розпочали ліквідацію наслідків удару.

Згодом керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що станом на 13:28 відомо про двох постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

За попередньою інформацією, одним із найбільш серйозних наслідків атаки стало влучання безпілотника у двоповерховий житловий будинок. Удар спричинив значні руйнування споруди. Крім того, пошкоджень зазнали й інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Місцева влада зазначає, що інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих ще уточнюється. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які обстежують територію та документують наслідки чергового російського обстрілу.

Повітряна тривога в Одесі тривала з 12:13 до 12:39. У цей період Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку міста та закликали жителів залишатися в укриттях. Близько 12:29 в Одесі пролунали вибухи, після чого стало відомо про влучання.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що 23 липня проведе зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. За його словами, переговори вже погоджені, а однією з головних тем стане війна Росії проти України та можливі шляхи її завершення.



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