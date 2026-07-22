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Областной центр под непрерывной атакой РФ: данные о разрушениях и раненых поражают

По предварительной информации, в результате российской атаки пострадали

22 июля 2026, 13:50
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Клименко Елена

Российская армия днем 22 июля совершила очередную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. В результате вражеского налета получила повреждения гражданская инфраструктура города, есть разрушение жилых зданий и пострадавшие.

Областной центр под непрерывной атакой РФ: данные о разрушениях и раненых поражают

Фото: из открытых источников

О последствиях атак сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, российские дроны попали по гражданским объектам, а все профильные службы сразу приступили к ликвидации последствий удара.

Впоследствии руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что по состоянию на 13.28 известно о двух пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, одним из наиболее серьезных последствий атаки стало попадание беспилотника в двухэтажный жилой дом. Удар нанес значительные разрушения сооружения. Кроме того, повреждения получили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Местные власти отмечают, что информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших еще уточняется. На местах ударов работают спасатели, медики и стражи порядка, которые обследуют территорию и документируют последствия очередного российского обстрела.

Воздушная тревога в Одессе продолжалась с 12:13 до 12:39. В этот период воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении города и призывали жителей оставаться в укрытиях. Около 12:29 в Одессе прогремели взрывы, после чего стало известно о попадании.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 23 июля проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио. По его словам, переговоры уже согласованы, а одной из главных тем станет война России против Украины и возможные пути ее завершения.



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