Обласний центр не може отямитися від удару РФ: окупанти розтрощили мегаважливу споруду

У вівторок, 14 квітня, у Чернігові зафіксовано серію потужних вибухів унаслідок атаки російських безпілотників. Ворожі дрони влучили по місту, зокрема під удар потрапили об’єкти адміністративної інфраструктури.

Про інцидент повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, один із дронів типу "Шахед" поцілив в адміністративну будівлю, розташовану в центральній частині міста. Унаслідок вибуху в споруді зафіксовано значні пошкодження: вибиті вікна, зруйновані або пошкоджені дверні конструкції та інші елементи фасаду.

Пізніше очільник МВА уточнив, що місто протягом дня перебуває під постійними атаками, і основними цілями противника залишаються саме адміністративні будівлі. Це свідчить про цілеспрямований характер ударів по цивільній та управлінській інфраструктурі.

За попередніми даними, станом на 11:00 стало відомо щонайменше про одного постраждалого. Згодом кількість поранених зросла до двох. Повідомляється, що жінка отримала поранення гомілки, а чоловік — травму руки. Обох постраждалих оперативно госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

Події у місті розгорталися на тлі повітряної тривоги. З 09:01 до 09:34 у Чернігові та області лунали сирени, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ударних безпілотників у напрямку обласного центру. Після цього в місті пролунала низка вибухів. У міській військовій адміністрації зазначили, що частина з них була результатом роботи протиповітряної оборони, яка намагалася збити ворожі "Шахеди".

Згодом, близько 10:36, у Чернігівському районі знову було оголошено повітряну тривогу через повторну загрозу атак дронів. У місті знову чули вибухи, пов’язані з відбиттям повітряної атаки.

