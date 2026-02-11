Нурлана Сабурова можуть посадити за ґрати: допомога армії рф

Рубрики
Ткачова Марія
Заступник генерального прокурора Казахстану Галимжан Койгельдієв заявив, що казахстанські спецслужби можуть перевірити стендап-коміка Нурлана Сабурова за статтею 170 Кримінального кодексу РК — "Найманство".
Нурлан Сабуров допомагав армії рф
Підставою для можливого розслідування стала інформація та відео, поширені в мережі, на яких, як стверджується, Сабуров передає 10 пітбайків (ендуро-мотоциклів) бійцям підрозділу російської армії "Легіон Вагнер Істра". За наявними даними, цей підрозділ бере участь у бойових діях на Покровському та Костянтинівському напрямках.
За словами представника прокуратури, компетентні органи можуть надати правову оцінку цим діям у межах чинного законодавства Казахстану. Стаття 170 КК РК передбачає відповідальність за найманство, зокрема участь у збройних конфліктах на території інших держав або сприяння такій діяльності. Максимальне покарання за цією статтею — до 12 років позбавлення волі.
Офіційної інформації про відкриття кримінального провадження наразі немає — йдеться саме про можливу перевірку та правову оцінку поширених матеріалів.
Сам Нурлан Сабуров публічно ситуацію поки не коментував.