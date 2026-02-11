Нурлана Сабурова можуть посадити за ґрати: допомога армії рф

Заступник генерального прокурора Казахстану Галимжан Койгельдієв заявив, що казахстанські спецслужби можуть перевірити стендап-коміка Нурлана Сабурова за статтею 170 Кримінального кодексу РК — "Найманство".

Нурлан Сабуров допомагав армії рф

Підставою для можливого розслідування стала інформація та відео, поширені в мережі, на яких, як стверджується, Сабуров передає 10 пітбайків (ендуро-мотоциклів) бійцям підрозділу російської армії "Легіон Вагнер Істра". За наявними даними, цей підрозділ бере участь у бойових діях на Покровському та Костянтинівському напрямках.

За словами представника прокуратури, компетентні органи можуть надати правову оцінку цим діям у межах чинного законодавства Казахстану. Стаття 170 КК РК передбачає відповідальність за найманство, зокрема участь у збройних конфліктах на території інших держав або сприяння такій діяльності. Максимальне покарання за цією статтею — до 12 років позбавлення волі.

Офіційної інформації про відкриття кримінального провадження наразі немає — йдеться саме про можливу перевірку та правову оцінку поширених матеріалів.

Сам Нурлан Сабуров публічно ситуацію поки не коментував.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к омік Нурлан Сабуров вперше публічно прокоментував заборону на в’їзд до Росії після того, як його було видворено з країни. Про це повідомляє видання Meduza.

У дописі в Instagram Сабуров заявив, що не має наміру детально коментувати ситуацію, яка склалася, оскільки цим питанням займаються його юристи. Водночас він вирішив висловити особисту позицію щодо свого творчого шляху. Комік нагадав, що його кар’єра почалася 15 років тому в Єкатеринбурзі, а згодом продовжилася в Москві. За цей час, за його словами, він виступав у багатьох містах Росії, часто неодноразово, і всюди стикався з теплою та дружньою реакцією публіки. Сабуров заявив, що вдячний Росії за можливість творчого розвитку, становлення як артиста та формування великої багатонаціональної аудиторії — як у самій країні, так і за її межами. Наразі сторінка Нурлана Сабурова в Instagram закрита для перегляду. Деталі рішення про заборону на в’їзд та його терміни офіційно не уточнюються.

