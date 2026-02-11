logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нурлана Сабурова могут посадить за решетку: помощь армии РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Нурлана Сабурова могут посадить за решетку: помощь армии РФ

В Казахстане заявили о возможной проверке стендап-комика Нурлана Сабурова из-за передачи техники подразделения российской армии

11 февраля 2026, 19:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что казахстанские спецслужбы могут проверить стендап-комика Нурлана Сабурова по статье 170 Уголовного кодекса РК – "Наемство".

Нурлана Сабурова могут посадить за решетку: помощь армии РФ

Нурлан Сабуров помогал армии рф

Основанием для возможного расследования стала информация и видео, распространенные в сети, на которых Сабуров, как утверждается, передает 10 питбайков (эндуро-мотоциклов) бойцам подразделения российской армии "Легион Вагнер Истра". По имеющимся данным, это подразделение участвует в боевых действиях на Покровском и Константиновском направлениях.

По словам представителя прокуратуры, компетентные органы могут дать правовую оценку этим действиям в рамках действующего законодательства Казахстана. Статья 170 УК РК предусматривает ответственность за найм, в частности участие в вооруженных конфликтах на территории других государств или содействие такой деятельности. Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы.

Официальной информации об открытии уголовного производства пока нет — речь идет именно о возможной проверке и правовой оценке распространенных материалов.

Сам Нурлан Сабуров публично пока ситуацию не комментировал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что комик Нурлан Сабуров впервые публично прокомментировал запрет на въезд в Россию после того, как он был выдворен из страны. Об этом сообщает издание Meduza.
В сообщении в Instagram Сабуров заявил, что не намерен детально комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку этим вопросом занимаются его юристы. В то же время, он решил высказать личную позицию относительно своего творческого пути. Комик напомнил, что его карьера началась 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжилась в Москве. За это время, по его словам, он выступал во многих городах России, часто неоднократно, и повсюду сталкивался с теплой и дружеской реакцией публики. Сабуров заявил, что благодарен России за возможность творческого развития, становления как артиста и формирования большой многонациональной аудитории как в самой стране, так и за ее пределами. На данный момент страница Нурлана Сабурова в Instagram закрыта для просмотра. Детали решения о запрете на въезд и его сроки официально не уточняются.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/occupation_research_center/711
Теги:

Новости

Все новости