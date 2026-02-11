Нурлана Сабурова могут посадить за решетку: помощь армии РФ

Заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что казахстанские спецслужбы могут проверить стендап-комика Нурлана Сабурова по статье 170 Уголовного кодекса РК – "Наемство".

Нурлан Сабуров помогал армии рф

Основанием для возможного расследования стала информация и видео, распространенные в сети, на которых Сабуров, как утверждается, передает 10 питбайков (эндуро-мотоциклов) бойцам подразделения российской армии "Легион Вагнер Истра". По имеющимся данным, это подразделение участвует в боевых действиях на Покровском и Константиновском направлениях.

По словам представителя прокуратуры, компетентные органы могут дать правовую оценку этим действиям в рамках действующего законодательства Казахстана. Статья 170 УК РК предусматривает ответственность за найм, в частности участие в вооруженных конфликтах на территории других государств или содействие такой деятельности. Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы.

Официальной информации об открытии уголовного производства пока нет — речь идет именно о возможной проверке и правовой оценке распространенных материалов.

Сам Нурлан Сабуров публично пока ситуацию не комментировал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что комик Нурлан Сабуров впервые публично прокомментировал запрет на въезд в Россию после того, как он был выдворен из страны. Об этом сообщает издание Meduza.

В сообщении в Instagram Сабуров заявил, что не намерен детально комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку этим вопросом занимаются его юристы. В то же время, он решил высказать личную позицию относительно своего творческого пути. Комик напомнил, что его карьера началась 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжилась в Москве. За это время, по его словам, он выступал во многих городах России, часто неоднократно, и повсюду сталкивался с теплой и дружеской реакцией публики. Сабуров заявил, что благодарен России за возможность творческого развития, становления как артиста и формирования большой многонациональной аудитории как в самой стране, так и за ее пределами. На данный момент страница Нурлана Сабурова в Instagram закрыта для просмотра. Детали решения о запрете на въезд и его сроки официально не уточняются.

