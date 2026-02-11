Нурлана Сабурова могут посадить за решетку: помощь армии РФ

Рубрики
Заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что казахстанские спецслужбы могут проверить стендап-комика Нурлана Сабурова по статье 170 Уголовного кодекса РК – "Наемство".
Нурлан Сабуров помогал армии рф
Основанием для возможного расследования стала информация и видео, распространенные в сети, на которых Сабуров, как утверждается, передает 10 питбайков (эндуро-мотоциклов) бойцам подразделения российской армии "Легион Вагнер Истра". По имеющимся данным, это подразделение участвует в боевых действиях на Покровском и Константиновском направлениях.
По словам представителя прокуратуры, компетентные органы могут дать правовую оценку этим действиям в рамках действующего законодательства Казахстана. Статья 170 УК РК предусматривает ответственность за найм, в частности участие в вооруженных конфликтах на территории других государств или содействие такой деятельности. Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы.
Официальной информации об открытии уголовного производства пока нет — речь идет именно о возможной проверке и правовой оценке распространенных материалов.
Сам Нурлан Сабуров публично пока ситуацию не комментировал.