logo_ukra

BTC/USD

78934

ETH/USD

2486.93

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Новоросійськ під ударом: Мадяр заінтригував звітом про те, що вдалося уразити
commentss НОВИНИ Всі новини

Новоросійськ під ударом: Мадяр заінтригував звітом про те, що вдалося уразити

Нічна атака ЗСУ зачепила відразу кілька російських військових та інфраструктурних об'єктів

9 вересня 2026, 11:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські сили в ніч на 9 вересня завдали серії ударів по військових об'єктах та інфраструктурі в Краснодарському краї Росії. Про перші наслідки атаки повідомив командувач Силами спеціальних операцій ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Новоросійськ під ударом: Мадяр заінтригував звітом про те, що вдалося уразити

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За його даними, однією з цілей стала військово-морська база у Новоросійську. Під удар потрапили кілька військових плавзасобів, серед яких, як стверджується, були ракетоносії.

Одночасно безпілотники атакували район Анапи. Там, згідно з повідомленням Бровді, було вражено палубний винищувач Су-33 та вертоліт Мі-8. Ще два важливі об'єкти російської військової інфраструктури опинилися під ударом у районі Геленджика. Йдеться про станцію радіолокації "Каста 2Е2" і РЛС 92Н6, яка входить до складу зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.

Атака торкнулася і безпосередньо Новоросійська. На території мазутного терміналу виникла масштабна пожежа. Йдеться про Новоросійський мазутний термінал — підприємство, пов'язане з найбільшим російським морським торговим портом.

Термінал займається зберіганням та перевалкою мазуту та світлих нафтопродуктів, а його заявлена пропускна спроможність становить близько 4 млн тонн на рік. Таким чином, наслідки удару могли торкнутися не лише військової, а й енергетичної інфраструктури регіону.

Крім того, вогонь, за даними, перекинувся як мінімум на один багатоквартирний будинок на вулиці Кунікова. Масштаб збитку та точна кількість пошкоджених об'єктів поки що уточнюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія тремтіла від вибухів: що вдалося уразити ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини