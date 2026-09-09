Новоросійськ під ударом: Мадяр заінтригував звітом про те, що вдалося уразити

Українські сили в ніч на 9 вересня завдали серії ударів по військових об'єктах та інфраструктурі в Краснодарському краї Росії. Про перші наслідки атаки повідомив командувач Силами спеціальних операцій ЗСУ Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За його даними, однією з цілей стала військово-морська база у Новоросійську. Під удар потрапили кілька військових плавзасобів, серед яких, як стверджується, були ракетоносії.

Одночасно безпілотники атакували район Анапи. Там, згідно з повідомленням Бровді, було вражено палубний винищувач Су-33 та вертоліт Мі-8. Ще два важливі об'єкти російської військової інфраструктури опинилися під ударом у районі Геленджика. Йдеться про станцію радіолокації "Каста 2Е2" і РЛС 92Н6, яка входить до складу зенітних ракетних комплексів С-300/С-400.

Атака торкнулася і безпосередньо Новоросійська. На території мазутного терміналу виникла масштабна пожежа. Йдеться про Новоросійський мазутний термінал — підприємство, пов'язане з найбільшим російським морським торговим портом.

Термінал займається зберіганням та перевалкою мазуту та світлих нафтопродуктів, а його заявлена пропускна спроможність становить близько 4 млн тонн на рік. Таким чином, наслідки удару могли торкнутися не лише військової, а й енергетичної інфраструктури регіону.

Крім того, вогонь, за даними, перекинувся як мінімум на один багатоквартирний будинок на вулиці Кунікова. Масштаб збитку та точна кількість пошкоджених об'єктів поки що уточнюються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія тремтіла від вибухів: що вдалося уразити ЗСУ.



