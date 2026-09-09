Новороссийск под ударом: Мадяр заинтриговал отчетом о том, что удалось поразить

Украинские силы в ночь на 9 сентября нанесли серию ударов по военным объектам и инфраструктуре в Краснодарском крае России. О первых последствиях атаки сообщил командующий Силами специальных операций ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По его данным, одной из целей стала военно-морская база в Новороссийске. Под удар попали несколько военных плавсредств, среди которых, как утверждается, были ракетоносители.

Одновременно беспилотники атаковали район Анапы. Там, согласно сообщению Бровди, были поражены палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8. Еще два важных объекта российской военной инфраструктуры оказались под ударом в районе Геленджика. Речь идет о радиолокационной станции "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6, которая входит в состав зенитных ракетных комплексов С-300/С-400.

Атака затронула и непосредственно Новороссийск. На территории мазутного терминала возник масштабный пожар. Речь идет о Новороссийском мазутном терминале – предприятии, связанном с крупнейшим российским морским торговым портом.

Терминал занимается хранением и перевалкой мазута и светлых нефтепродуктов, а его заявленная пропускная способность составляет около 4 млн тонн в год. Таким образом, последствия удара могли затронуть не только военную, но и энергетическую инфраструктуру региона.

Кроме того, огонь, по имеющимся данным, перекинулся как минимум на один многоквартирный дом на улице Куникова. Масштаб ущерба и точное количество поврежденных объектов пока уточняются.

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