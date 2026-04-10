Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить прямої загрози для України з боку Придністров’я, хоча російські війська зосереджуються на інших напрямках фронту. У відповідь на питання журналістів, він підкреслив, що основною метою російських військ залишається Покровський напрямок, який є стратегічно важливим для обох сторін конфлікту.

Зеленський також зазначив, що ідея створення "буферних зон" уздовж кордонів не є новою. Російські війська намагаються сформувати такі зони не лише на власному кордоні, а й уздовж території Білорусі, що охоплює Чернігівську та Сумську області. За його словами, "це вже не новина", адже ситуація з концентрацією військ вказує на наміри ворога просунутися в цих регіонах.

Що стосується Придністров’я, Зеленський запевнив, що на сьогодні немає безпосередньої загрози з цієї території, додавши, що загроза там, де є скупчення російських військових. Це, на думку президента, більш актуально для південних та Запорізьких напрямків, де фіксується висока концентрація ворожих сил.

Попри це, за словами Зеленського, Покровський напрямок залишається пріоритетом для російських військ. Це ключова лінія оборони для України, яка є важливим рубежем стримування ворога. Російські війська вже тривалий час намагаються просунутися на цьому напрямку, проте українські сили не дають їм зробити вирішальний прорив.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські технології надають допомогу союзникам на Близькому Сході, де досвід, набутий після початку російського вторгнення, зараз рятує життя. Цю важливу роль українських напрацювань визнав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи 9 квітня в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.