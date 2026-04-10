Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит прямой угрозы для Украины со стороны Приднестровья, хотя российские войска сосредотачиваются на других направлениях фронта. В ответ на вопросы журналистов он подчеркнул, что основной целью российских войск остается Покровское направление, которое является стратегически важным для обеих сторон конфликта.

Зеленский также отметил, что идея создания "буферных зон" вдоль границ не нова. Российские войска пытаются сформировать такие зоны не только на собственной границе, но и вдоль территории Беларуси, охватывающей Черниговскую и Сумскую области. По его словам, "это уже не новость", ведь ситуация с концентрацией войск указывает на намерения врага продвинуться в этих регионах.

Что касается Приднестровья, Зеленский заверил, что на сегодняшний день нет непосредственной угрозы с этой территории, добавив, что угроза там, где есть скопления российских военных. Это, по мнению президента, актуальнее для южных и Запорожских направлений, где фиксируется высокая концентрация вражеских сил.

Тем не менее, по словам Зеленского, Покровское направление остается приоритетом для российских войск. Это ключевая линия обороны для Украины, которая является важнейшим рубежом сдерживания врага. Российские войска уже долго пытаются продвинуться на этом направлении, однако украинские силы не дают им совершить решающий прорыв.

