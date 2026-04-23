Новий воєнний злочин РФ в Україні: пошкоджено наадважливий об'єкт, відомо про загиблу

У четвер, 23 квітня, російські сили атакували безпілотниками цивільну транспортну інфраструктуру на території Житомирської області. Унаслідок удару загинула жінка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму телеграм-каналі.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, противник здійснив чергову повітряну атаку, спрямовану саме на об’єкти цивільної логістики. Внаслідок влучання дронів є жертви серед мирного населення — підтверджено загибель однієї жінки.

Представник ОВА зазначив, що на місці події одразу розпочали роботу всі необхідні служби. До ліквідації наслідків залучені підрозділи рятувальників, аварійні ремонтні бригади, а також правоохоронні органи, які документують наслідки удару та збирають докази чергового воєнного злочину.

Цей обстріл став черговим у серії атак на транспортну інфраструктуру України. Напередодні російські війська завдали удару по станції Запоріжжя-Ліве, де було пошкоджено сортувальний парк. Під час атаки постраждав залізничний рухомий склад, а також були поранені залізничники

Крім того, раніше під обстріл потрапив залізничний вузол у Харківській області. Тоді було пошкоджено інфраструктуру вокзалу, депо та контактні мережі, однак обійшлося без жертв серед цивільного населення.

У зв’язку з регулярними атаками на залізничні об’єкти українські залізничники посилили заходи безпеки. У разі загрози рух поїздів може зупинятися завчасно, а пасажирів евакуюють у безпечні місця. Такі рішення ухвалюються на основі постійного моніторингу повітряної ситуації та у взаємодії з військовими структурами.

Як вже писали "Коментарі", Україна має шанс пройти літній період без масштабних відключень електроенергії, якщо енергетична система не зазнає нових масованих атак. Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє The Page.