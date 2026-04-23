Главная Новости Общество Война с Россией Новое военное преступление РФ в Украине: поврежден сверхважный объект, известно о погибшей
НОВОСТИ

Новое военное преступление РФ в Украине: поврежден сверхважный объект, известно о погибшей

На месте инцидента работают спасатели, аварийные ремонтные службы и правоохранители

23 апреля 2026, 09:55
Клименко Елена

В четверг, 23 апреля, российские силы атаковали беспилотниками гражданскую транспортную инфраструктуру на территории Житомирской области. В результате удара погибла женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем телеграмм-канале.

Фото: из открытых источников

По его словам, противник совершил очередную воздушную атаку, направленную именно на объекты гражданской логистики. В результате попадания дронов есть жертвы среди мирного населения — подтверждена гибель одной женщины.

Представитель ОВА отметил, что на месте происшествия сразу приступили к работе все необходимые службы. К ликвидации последствий привлечены спасатели, аварийные ремонтные бригады, а также правоохранительные органы, которые документируют последствия удара и собирают доказательства очередного военного преступления.  

Этот обстрел стал очередным в серии атак на транспортную инфраструктуру Украины. Накануне российские войска нанесли удар по станции Запорожье-Ливе, где был поврежден сортировочный парк. Во время атаки пострадал железнодорожный подвижной состав, а также ранены железнодорожники.  

Кроме того, ранее под обстрел попал железнодорожный узел в Харьковской области. Тогда была повреждена инфраструктура вокзала, депо и контактные сети, однако обошлось без жертв среди гражданского населения.

В связи с регулярными атаками на железнодорожные объекты украинские железнодорожники ужесточили меры безопасности. В случае угрозы движение поездов может останавливаться раньше времени, а пассажиров эвакуируют в безопасные места. Такие решения принимаются на основе постоянного мониторинга воздушной ситуации и во взаимодействии с военными структурами.  

Как уже писали "Комментарии", у Украины есть шанс пройти летний период без масштабных отключений электроэнергии, если энергетическая система не подвергается новым массированным атакам. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает The Page.



