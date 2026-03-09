Новий удар по Україні вже незабаром: монітори попередили про нетипову діяльність ворога

Російська армія, ймовірно, готує новий ракетний удар по Україні найближчими днями. За даними моніторингового каналу Єрадар від 9 березня, протягом ночі було проведено передислокацію шести бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому "Оленя" на аеродром "Дягілево". У повідомленні наголошується: "Існує загроза застосування цих бортів найближчими днями".

Фото: з відкритих джерел

Попередні масовані атаки, зокрема 7 березня, продемонстрували цілеспрямованість РФ: удару піддавалися різні об’єкти, проте основними цілями залишаються промислові підприємства та портова інфраструктура.

Підрозділи ППО України повідомили про значні успіхи у відбитті атак: зафіксовано збиття або придушення 19 ракет та 453 безпілотників. Серед знищених цілей — вісім балістичних ракет системи Іскандер-М/С-400 та 11 крилатих ракет "Калібр".

Водночас 8 березня російські окупанти атакували поїзд на маршруті Київ–Суми за допомогою безпілотника. На момент удару в поїзді перебувало близько 200 пасажирів. Пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.

Крім того, за даними компанії "Нафтогаз", РФ протягом кількох днів проводила масовані атаки дронами на об’єкти газовидобутку в Полтавській області. Через обстріли робота деяких критично важливих об’єктів інфраструктури була тимчасово припинена, що підкреслює цілеспрямоване ураження енергетичних об’єктів країни.

