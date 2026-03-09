Новый удар по Украине уже скоро: мониторы предупредили о нетипичной деятельности врага

Российская армия, вероятно, готовит новый ракетный удар по Украине в ближайшие дни. По данным мониторингового канала Ерадар от 9 марта, в течение ночи была проведена передислокация шести бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Оленя" на аэродром "Дягилево". В сообщении отмечается: "Существует угроза применения этих бортов в ближайшие дни".

Фото: из открытых источников

Предыдущие массированные атаки, в том числе 7 марта, продемонстрировали целенаправленность РФ: удару подвергались разные объекты, однако основными целями остаются промышленные предприятия и портовая инфраструктура.

Подразделения ПВО Украины сообщили о значительных успехах в отражении атак: зафиксированы ущерб или подавление 19 ракет и 453 беспилотников. Среди уничтоженных целей восемь баллистических ракет системы Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

В то же время 8 марта российские оккупанты атаковали поезд на маршруте Киев-Сумы с помощью беспилотника. К моменту удара в поезде находилось около 200 пассажиров. Прессслужба "Укрзализныци" сообщила, что пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Кроме того, по данным компании "Нафтогаз", РФ в течение нескольких дней проводила массированные атаки дронами на объекты газодобычи в Полтавской области. Из-за обстрелов работа некоторых критически важных объектов инфраструктуры была временно приостановлена, что подчеркивает целенаправленное поражение энергетических объектов страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что в России вызвал резонанс случай, когда матери погибшего на войне против Украины военного вручили чупа-чупс к празднованию 8 марта. Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей и активистов, поскольку такой "подарок" многие считают несоответствующим потере, которую пережила женщина.