Новий «шахед» РФ несе загрозу ракети: швидкість до 600 км/год та важка бойова частина

Російська Федерація модернізувала ударні безпілотники типу "Шахед", наблизивши їхні тактико-технічні характеристики до рівня крилатих ракет. Оновлені реактивні БпЛА, що отримали маркування "Герань-5", здатні розвивати значну швидкість та несуть збільшений заряд вибухівки. Як зазначив в етері телеканалу Київ24 аналітик з озброєнь профільного видання Defense Express Іван Киричевський, поява таких апаратів змушує українську протиповітряну оборону шукати нові тактичні рішення для перехоплення повітряних цілей.

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Російський оборонно-промисловий комплекс продовжує вдосконалювати засоби повітряного нападу. Остання розробка окупантів суттєво відрізняється від звичних поршневих безпілотників, які раніше використовувалися для виснаження українських захисників.

"Нові реактивні безпілотники „Герань-5“ мають швидкість до 600 км/год і бойову частину близько 90 кг", — наголосив експерт, описуючи параметри нової зброї.

Такі характеристики наближають дрон до повноцінних ракетних озброєнь. Збільшена швидкість та потужний руйнівний потенціал перетворюють модернізований апарат на об'єкт, "що робить їх значно складнішою ціллю для ППО, ніж звичайні дрони".

Головна небезпека полягає у специфіці виявлення та збиття подібних швидкісних повітряних об'єктів мобільними вогневими групами та зенітними комплексами.

"Водночас Україна вже має досвід протидії ракетам, зокрема Х-101", — нагадав Іван Киричевський, вказуючи на те, що українські військові вміють працювати зі складними високошвидкісними цілями.

Проте копіювати старі методи захисту у цьому випадку не вдасться. Експерт підкреслив, що "менші розміри та швидкість реактивних БпЛА створюють нові виклики для оборони", адже зафіксувати малогабаритну ціль на радарах значно важче, ніж масивну стратегічну крилату ракету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія вже прямо погрожує ударами по Німеччині.