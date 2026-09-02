Новый «шахед» РФ несет угрозу ракеты: скорость до 600 км/ч и тяжелая боевая часть

Российская Федерация модернизировала ударные беспилотники типа Шахед, приблизив их тактико-технические характеристики к уровню крылатых ракет. Обновленные реактивные БПЛА, получившие маркировку "Герань-5", способны развивать значительную скорость и несут увеличенный заряд взрывчатки. Как отметил в эфире телеканала Киев24 аналитик по вооружениям профильного издания Defense Express Иван Киричевский, появление таких аппаратов вынуждает украинскую противовоздушную оборону искать новые тактические решения для перехвата воздушных целей.

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Российский оборонно-промышленный комплекс продолжает совершенствовать средства воздушного нападения. Последняя разработка окупантов существенно отличается от привычных поршневых беспилотников, которые ранее использовались для истощения украинских защитников.

"Новые реактивные беспилотники "Герань-5" имеют скорость до 600 км/ч и боевую часть около 90 кг", — подчеркнул эксперт, описывая параметры нового оружия.

Такие характеристики приближают дрон к полноценным ракетным вооружениям. Увеличенная скорость и мощный разрушительный потенциал превращают модернизированный аппарат в объект, что делает их значительно более сложной целью для ПВО, чем обычные дроны.

Главная опасность состоит в специфике обнаружения и сбивания подобных скоростных воздушных объектов мобильными огневыми группами и зенитными комплексами.

"В то же время у Украины уже есть опыт противодействия ракетам, в частности Х-101", — напомнил Иван Киричевский, указывая на то, что украинские военные умеют работать со сложными высокоскоростными целями.

Однако копировать старые способы защиты в этом случае не удастся. Эксперт подчеркнул, что "меньшие размеры и скорость реактивных БПЛА создают новые вызовы для обороны", ведь зафиксировать малогабаритную цель на радарах гораздо труднее массивной стратегической крылатой ракеты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия уже прямо угрожает ударами по Германии.