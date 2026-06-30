Новий прогноз Арестовича приголомшив: що чекає на Україну та Росію у війні

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Кречмаровская Наталия
Україна у коаліції з партнерами перехопила стратегічну ініціативу у війні. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що перед Росією постають непрості виклики: ППО, мобілізація, розподіл промисловості та ВПК.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
За його словами, Росії буде дуже складно впоратися з цими викликами. При цьому, зазначив він, армія РФ продовжує наступати, зберігаючи перевагу землі. Це постійно підкреслюють представники Кремля.
Арестович пояснив: може здатися, що українські системні удари не мають великого значення, якщо російська армія на окремих ділянках продовжує повзучий наступ. Однак це зміна фокуса уваги.
За його словами, Путін не ухвалює рішення під зовнішнім тиском, але під внутрішнім буде змушений їх ухвалювати. В іншому випадку, підкреслив Арестович, ці рішення прийматиме хтось інший у РФ, адже Росія прощає царям програних війн.
За його словами, проблема в тому, що Зеленський не збирається йти на цю зміну за жодних обставин. А це, пояснив колишній радник, означає, що проблема нестачі особового складу, швидше за все, так і залишиться "вічним прокляттям" для Сил оборони. Це принципово погіршить можливі позитивні результати війни для України та призведе до нових втрат території.
Повернути мотивацію українців просто — потрібно просто почати виконувати українську Конституцію, підсумував Арестович.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, від яких пропозицій, за словами Арестовича, відмовився Кремль.