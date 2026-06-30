Новий прогноз Арестовича приголомшив: що чекає на Україну та Росію у війні

Україна у коаліції з партнерами перехопила стратегічну ініціативу у війні. Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що перед Росією постають непрості виклики: ППО, мобілізація, розподіл промисловості та ВПК.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, Росії буде дуже складно впоратися з цими викликами. При цьому, зазначив він, армія РФ продовжує наступати, зберігаючи перевагу землі. Це постійно підкреслюють представники Кремля.

Арестович пояснив: може здатися, що українські системні удари не мають великого значення, якщо російська армія на окремих ділянках продовжує повзучий наступ. Однак це зміна фокуса уваги.

“Коаліція “Захід-Україна” примушує Росію до зупинки війни та гри за західними правилами. Цей процес примусу лише почав набирати обертів. Фактично створюються умови для катастрофи у Росії у майбутньому, якщо вона вчасно не забажає зупинитися”, — зазначив Арестович.

За його словами, Путін не ухвалює рішення під зовнішнім тиском, але під внутрішнім буде змушений їх ухвалювати. В іншому випадку, підкреслив Арестович, ці рішення прийматиме хтось інший у РФ, адже Росія прощає царям програних війн.

“Основна ж проблема України – нестача особового складу. Саме тому російська армія продовжує поступ. Без зміни внутрішньої політики та ідеологічної бази в Україні жодні реформи не дозволять вирішити питання щодо мотивації українців мобілізуватися”, — зазначив Арестович.

За його словами, проблема в тому, що Зеленський не збирається йти на цю зміну за жодних обставин. А це, пояснив колишній радник, означає, що проблема нестачі особового складу, швидше за все, так і залишиться "вічним прокляттям" для Сил оборони. Це принципово погіршить можливі позитивні результати війни для України та призведе до нових втрат території.

Повернути мотивацію українців просто — потрібно просто почати виконувати українську Конституцію, підсумував Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, від яких пропозицій, за словами Арестовича, відмовився Кремль.