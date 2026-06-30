Новый прогноз Арестовича ошеломил: что ждет Украину и Россию в войне

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Кречмаровская Наталия
Украина у коалиции с партнерами перехватила стратегическую инициативу в войне. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что перед Россией предстают непростые вызовы: ПВО, мобилизация, распределение промышленности и ВПК.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
По его словам, России будет очень сложно справиться с этими вызовами. При этом, отметил он, армия РФ продолжает наступать, сохраняя преимущество земли. Это постоянно подчеркивают представители Кремля.
Арестович объяснил: может показаться, что украинские системные удары не имеют большого значения, если русская армия на отдельных участках продолжает ползучее наступление. Однако это изменение фокуса внимания.
По его словам, Путин не принимает решения под внешним давлением, но во внутреннем будет вынужден их принимать. В противном случае, подчеркнул Арестович, эти решения будут принимать кто-то другой в РФ, ведь Россия прощает царям проигранных войн.
По его словам, проблема в том, что Зеленский не собирается идти на это изменение ни при каких обстоятельствах. А это, объяснил бывший советник, означает, что проблема нехватки личного состава, скорее всего, так и останется "вечным проклятием" для сил обороны. Это принципиально ухудшит возможные положительные результаты войны для Украины и приведет к новым потерям территории.
Вернуть мотивацию украинцев просто – нужно просто начать выполнять украинскую Конституцию, подытожил Арестович.
Напомним: портал "Комментарии" писал, от каких предложений, по словам Арестовича, отказался Кремль.