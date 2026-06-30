Новый прогноз Арестовича ошеломил: что ждет Украину и Россию в войне

Украина у коалиции с партнерами перехватила стратегическую инициативу в войне. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что перед Россией предстают непростые вызовы: ПВО, мобилизация, распределение промышленности и ВПК.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

По его словам, России будет очень сложно справиться с этими вызовами. При этом, отметил он, армия РФ продолжает наступать, сохраняя преимущество земли. Это постоянно подчеркивают представители Кремля.

Арестович объяснил: может показаться, что украинские системные удары не имеют большого значения, если русская армия на отдельных участках продолжает ползучее наступление. Однако это изменение фокуса внимания.

"Коалиция "Запад-Украина" принуждает Россию к остановке войны и игре по западным правилам. Этот процесс принуждения только начал набирать обороты. Фактически создаются условия для катастрофы в России в будущем, если она вовремя не пожелает остановиться", — отметил Арестович.

По его словам, Путин не принимает решения под внешним давлением, но во внутреннем будет вынужден их принимать. В противном случае, подчеркнул Арестович, эти решения будут принимать кто-то другой в РФ, ведь Россия прощает царям проигранных войн.

"Основная же проблема Украины — недостаток личного состава. Именно поэтому российская армия продолжает продвижение. Без изменения внутренней политики и идеологической базы в Украине никакие реформы не позволят решить вопрос мотивации украинцев мобилизоваться", — отметил Арестович.

По его словам, проблема в том, что Зеленский не собирается идти на это изменение ни при каких обстоятельствах. А это, объяснил бывший советник, означает, что проблема нехватки личного состава, скорее всего, так и останется "вечным проклятием" для сил обороны. Это принципиально ухудшит возможные положительные результаты войны для Украины и приведет к новым потерям территории.

Вернуть мотивацию украинцев просто – нужно просто начать выполнять украинскую Конституцию, подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, от каких предложений, по словам Арестовича, отказался Кремль.