Новий наступ з Білорусі невідворотній, але є один нюанс: генерал вразив прогнозом

Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж закликає не перебільшувати загрозу з північного напрямку та уникати зайвої паніки. На його думку, ризики з території Білорусі для України існують давно, однак сьогодні Росія не має достатніх ресурсів, щоб ефективно вести бойові дії навіть на вже відкритих фронтах, не кажучи про запуск нового великого напрямку наступу.

Фото: з відкритих джерел

Водночас він зазначає, що питання північного кордону залишається в полі уваги військового командування. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що потенційні операції на цьому напрямку не виключені, адже російський генштаб продовжує аналізувати та моделювати можливі сценарії дій.

Маломуж підкреслює, що найбільш імовірними є не масштабні наступальні операції, а обмежені дії — диверсійні групи, провокації або залучення невеликих підрозділів. За його оцінкою, Росія не володіє "мільйонною армією", а білоруські збройні сили, чисельність яких становить близько 50 тисяч військових, навряд чи будуть залучені до прямого вторгнення. Окремо він згадує можливість використання спецпідрозділів чисельністю 8–9 тисяч осіб для локальних операцій.

Експерт наголошує, що ситуацію слід оцінювати тверезо: Україна має бути готовою до різних варіантів розвитку подій, але без нагнітання страхів. За його словами, білоруський напрямок сьогодні радше використовується як інструмент політичного та військового тиску, а не як реальний плацдарм для великомасштабного вторгнення.

Крім того, Маломуж вважає, що для режиму Олександра Лукашенка участь у прямій війні проти України є вкрай ризикованою. Такий крок може мати для нього не лише політичні, а й особисті наслідки, включно з втратою влади.

Портал "Коментарі" вже писав, масовані атаки Росії останніх тижнів засвідчили: загроза з повітря тепер стосується не лише прифронтових чи центральних областей, а й регіонів, які тривалий час вважалися відносно безпечними. Одним із найрезонансніших випадків став політ ворожих безпілотників до Закарпаття — області, яка від початку повномасштабного вторгнення майже не зазнавала ударів. Ситуацію прокоментував Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.