Новое наступление из Беларуси неотвратимо, но есть один нюанс: генерал поразил прогнозом

Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж призывает не преувеличивать угрозу с северного направления и избегать излишней паники. По его мнению, риски с территории Беларуси для Украины существуют давно, однако сегодня у России нет достаточных ресурсов, чтобы эффективно вести боевые действия даже на уже открытых фронтах, не говоря о запуске нового большого направления наступления.

В то же время, он отмечает, что вопрос северной границы остается в поле внимания военного командования. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что потенциальные операции в этом направлении не исключены, ведь российский генштаб продолжает анализировать и моделировать возможные сценарии действий.

Маломуж подчеркивает, что наиболее вероятны не масштабные наступательные операции, а ограниченные действия — диверсионные группы, провокации или привлечение небольших подразделений. По его оценке, Россия не владеет "миллионной армией", а белорусские вооруженные силы, численность которых составляет около 50 тысяч военных, вряд ли будут вовлечены в прямое вторжение. Отдельно он упоминает о возможности использования спецподразделений численностью 8–9 тысяч человек для локальных операций.

Эксперт отмечает, что ситуацию следует оценивать трезво: Украина должна быть готова к разным вариантам развития событий, но без нагнетания страхов. По его словам, белорусское направление сегодня скорее используется как инструмент политического и военного давления, а не реальный плацдарм для крупномасштабного вторжения.

Кроме того, Маломуж считает, что для режима Александра Лукашенко участие в прямой войне против Украины крайне рискованно. Такой шаг может иметь для него не только политические, но и личные последствия, включая потерю власти.

