Нові види відстрочки для військовослужбовців: Федоров розкрив деталі

Міністерство оборони України готує нову систему контрактів для військовослужбовців, яка має змінити підхід до проходження служби та надати додаткові гарантії тим, хто виконує бойові завдання на фронті. Одним із ключових нововведень стане механізм відстрочення від повторної мобілізації після завершення контракту.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, нова модель передбачає як базове відстрочення, так і додаткові бонуси за участь у бойових діях. Базовий період становитиме шість місяців після звільнення зі служби. Однак для військовослужбовців, які безпосередньо виконували завдання на лінії бойового зіткнення, цей термін може суттєво збільшитись.

Згідно із запропонованою формулою, для бійців піхотно-штурмових підрозділів щодня, проведений на передовій, зараховуватиметься як три дні додаткової відстрочки. Для військовослужбовців інших спеціальностей коефіцієнт становитиме один одного.

Міністр навів приклад: якщо військовослужбовець за десятимісячним контрактом провів чотири місяці на першій лінії оборони, він зможе отримати додатково близько року відстрочки. Разом із базовими шістьма місяцями загальний термін звільнення від повторного призову досягне приблизно півтора року.

Нова система передбачає окремі умови і для громадян, які ще не були мобілізовані. Вони зможуть укласти контракт терміном на 14 місяців, два з яких будуть присвячені базовій військовій підготовці, а решта – безпосередній службі.

У Міноборони визнають, що колишня система трирічних контрактів без чітких гарантій звільнення викликала недовіру серед військовослужбовців. Тому нові правила мають стати додатковим стимулом для набору особового складу та одночасно створити зрозумілий механізм повернення до громадянського життя після виконання військового обов'язку.

Окремо наголошується, що нова формула відстрочки поширюватиметься і на військовослужбовців, які підписали контракти ще у 2022–2023 роках, що дозволить уніфікувати умови проходження служби для різних категорій захисників.

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