Новые виды отсрочки для военнослужащих: Федоров раскрыл детали

Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военнослужащих, которая должна изменить подход к прохождению службы и предоставить дополнительные гарантии тем, кто выполняет боевые задачи на фронте. Одним из ключевых нововведений станет механизм отсрочки от повторной мобилизации после завершения контракта.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, новая модель предусматривает как базовую отсрочку, так и дополнительные бонусы за участие в боевых действиях. Базовый период составит шесть месяцев после увольнения со службы. Однако для военнослужащих, которые непосредственно выполняли задачи на линии боевого соприкосновения, этот срок может существенно увеличиться.

Согласно предложенной формуле, для бойцов пехотно-штурмовых подразделений каждый день, проведенный на передовой, будет засчитываться как три дня дополнительной отсрочки. Для военнослужащих других специальностей коэффициент составит один к одному.

Министр привел пример: если военнослужащий по десятимесячному контракту провел четыре месяца на первой линии обороны, он сможет получить дополнительно около года отсрочки. Вместе с базовыми шестью месяцами общий срок освобождения от повторного призыва достигнет примерно полутора лет.

Новая система предусматривает отдельные условия и для граждан, которые еще не были мобилизованы. Они смогут заключить контракт сроком на 14 месяцев, два из которых будут посвящены базовой военной подготовке, а остальные – непосредственной службе.

В Минобороны признают, что прежняя система трехлетних контрактов без четких гарантий увольнения вызывала недоверие среди военнослужащих. Поэтому новые правила должны стать дополнительным стимулом для набора личного состава и одновременно создать понятный механизм возвращения к гражданской жизни после выполнения воинского долга.

Отдельно подчеркивается, что новая формула отсрочки будет распространяться и на военнослужащих, которые подписали контракты еще в 2022–2023 годах, что позволит унифицировать условия прохождения службы для разных категорий защитников.

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