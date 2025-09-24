logo_ukra

Нові провокації Росії: черговий європейський літак був подавлений РЕБом

Іспанський військовий літак був подавлений ймовірно російською РЕБ біля Калінінграду

24 вересня 2025, 18:56
Військовий літак Іспанії зафіксував збій навігації GPS поряд із російською Калінінградською областю, повідомили у Міноборони Іспанії. На борту була міністр оборони Маргарита Роблес.

За даними іспанських ЗМІ, командир екіпажу пояснив журналістам, що супроводжували, що подібні випадки в регіоні відбуваються регулярно. При цьому він наголосив, що за потреби навігацію можна вести і через військові супутники. Роблес прямувала з візитом до Литви.

Схожий інцидент стався наприкінці серпня: тоді на шляху до Болгарії GPS-збій стався у літаку з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Болгарська влада припустила, що до перебоїв могла бути причетна Росія, проте Москва ці звинувачення відкинула.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес був змушений повернутися до Мадрида після початку своєї поїздки до Парижа на саміт щодо України на початку вересня через поломку свого офіційного літака. Глава Уряду взяв участь у заході через відеоконференцію. Про це передає El Pais.

Також російська РЕБ намагалася збити літак Урсули фон дер Ляєн. Ймовірна атака з метою втручання з боку Росії, спрямована проти Урсули фон дер Ляєн, вивела з ладу GPS-навігаційні системи в болгарському аеропорту та змусила літак президента Європейської Комісії приземлитися, використовуючи паперові карти, пише Financial Times.                                                                                                                                                                     



