Военный самолет Испании зафиксировал сбой навигации GPS рядом с российской Калининградской областью, сообщили в Минобороны Испании. На борту была министр обороны Маргарита Роблес.

Новые провокации России: очередной европейский самолет был подавлен РЭБом

По данным испанских СМИ, командир экипажа объяснил сопровождавшим журналистам, что подобные случаи в регионе происходят регулярно. При этом он подчеркнул, что при необходимости навигацию можно вести и через военные спутники. Роблес направлялась с визитом в Литву.

Похожий инцидент произошел в конце августа: тогда по пути в Болгарию GPS-сбой произошел в самолете с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Болгарские власти предположили, что к перебоям могла быть причастна Россия, однако Москва эти обвинения отвергла.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Премьер-министр Испании Педро Санчес был вынужден вернуться в Мадрид после начала своей поездки в Париж на саммит по Украине в начале сентября из-за поломки своего официального самолета. Глава правительства принял участие в мероприятии через видеоконференцию. Об этом сообщает El Pais.

Также российская РЭБ пыталась сбить самолет Урсули фон дер Ляйен. Вероятная атака в целях вмешательства со стороны России, направленная против Урсулы фон дер Ляйен, вывела из строя GPS-навигационные системы в болгарском аэропорту и заставила самолет президента Европейской Комиссии приземлиться, используя бумажные карты, пишет Financial Times.