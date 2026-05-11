Питання мобілізації залишається найбільш дискусійним в Україні. Правове поле навколо призову продовжує трансформуватися. Після радикальних змін 2024 року, коли було запроваджено систему "Резерв+" та значно збільшено штрафи, очікували стабілізацію правил. Проте динаміка воєнних дій та потреба у ротаціях диктують нові умови. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи посилять в Україні відповідальність за ухилення від мобілізації у 2026 році.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026 році Україна навряд чи різко збільшить терміни ув’язнення саме для ухилянтів. Чинні санкції вже достатньо суворі. Але держава посилить механізми виявлення порушень. Йдеться про активніше використання реєстрів, блокування окремих адмінпослуг для порушників, швидший обмін даними між ТЦК, поліцією та держструктурами. Ще можливе розширення штрафів та спрощення процедур притягнення до відповідальності. Паралельно влада буде демонструвати боротьбу зі зловживаннями всередині самої системи мобілізації для зменшення суспільного невдоволення.

Чат-бот Gemini прогнозує, що у 2026 році держава змінить фокус із простого збільшення штрафів на цифрову невідворотність покарання. Очікувати на велике зростання грошових стягнень не варто, оскільки їхня верхня межа вже близька до критичної позначки платоспроможності населення. Але відбудеться "закручування гайок" у сфері доступу до послуг. Можливе розширення переліку обмежень: від блокування банківських рахунків до повної неможливості отримати будь-яку державну послугу без верифікації в електронному кабінеті. Посилення відповідальності відбудеться не через нові статті КК України, а через технологічну неможливість бути "невидимим" для системи. Подальша криміналізація ухилення зачепить переважно тих, хто намагається покинути країну нелегально.

Чат-бот Deepseek вважає, що у 2026 році значного посилення відповідальності безпосередньо для ухилянтів не відбудеться. Зусилля влади будуть спрямовані на "детінізацію" військового обліку та реформу системи. Ці кроки будуть направлені для повернення до правового поля тих, хто переховується. Адже, як показує досвід, лише "батоги" без комплексного підходу проблему не вирішують.

Чат-бот Grok прогнозує, що у цьому році ймовірне помірне посилення відповідальності. Парламент і Міноборони вже готують відповідні законопроєкти, які передбачатимуть вищі штрафи, розширення обмежень для ухилянтів (аналогічно до боржників з аліментами) та жорсткіший цифровий контроль. Повного переходу до радикальних термінів ув’язнення для всіх порушників не очікується. Але санкції стануть суворішими для злісних ухилянтів та тих, хто нелегально перетинає кордон. Загалом тенденція спрямована на мінімізацію можливостей для ухилення та посилення справедливості мобілізаційного процесу.

У висновку прогнози чат-ботів дещо різняться щодо нових важелів впливу на ухилянтів в Україні. Однак всі одностайно не прогнозують якихось різких змін щодо введення штрафів. При цьому прогнозують, держава може перейти до моделі тотального цифрового контролю. При цьому ухилення можуть зробити технічно складним та майже неможливим без втрати доступу до нормального життя в правовому полі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про зміни в мобілізації.



