Нове вкидання Кремля: росіяни запустили фейк, щоб підірвати Україну зсередини

Російські інформаційні ресурси знову поширюють повідомлення про нібито підготовку мобілізації жінок в Україні. Цього разу основою чергового вкидання став підроблений скріншот із системи державних закупівель ProZorro.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, пропагандисти розповсюджують зображення, на якому нібито розміщено оголошення Міністерства оборони України про закупівлю 150 тисяч жіночих зимових курток для потреб фронту. Російські ресурси використовують цей скріншот як "доказ" підготовки українок до мобілізації.

Однак у ЦПД наголосили, що подібної закупівлі Міністерство оборони в системі ProZorro не розміщувало. Отже, опубліковане зображення не підтверджує існування будь-якого відповідного тендеру.

У центрі також заявили, що в Україні відсутні законодавчі ініціативи, законопроекти чи внутрішні обговорення щодо мобілізації жінок. Жінки можуть приєднуватись до Сил оборони виключно на добровільній основі.

У ЦПД нагадали, що повідомлення про нібито примусову мобілізацію українок з'являються у російських інформаційних каналах уже не вперше. На думку фахівців із протидії дезінформації, подібні публікації є частиною ширшої інформаційної кампанії.

Її завдання, як зазначають у центрі, – створити в українців відчуття невизначеності, спровокувати страх та недовіру до державних інституцій.

Таким чином, поширений скріншот не є підтвердженням підготовки будь-якої мобілізаційної кампанії. У Центрі протидії дезінформації закликали не сприймати такі публікації як достовірну інформацію без перевірки даних в офіційних джерелах.

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