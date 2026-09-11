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Новый вброс Кремля: россияне запустили фейк, чтобы подорвать Украину изнутри

В сети появился поддельный скриншот якобы закупки женских зимних курток для ВСУ

11 сентября 2026, 08:05
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Кравцев Сергей

Российские информационные ресурсы вновь распространяют сообщения о якобы подготовке мобилизации женщин в Украине. На этот раз основанием для очередного вброса стал поддельный скриншот из системы государственных закупок ProZorro.

Новый вброс Кремля: россияне запустили фейк, чтобы подорвать Украину изнутри

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, пропагандисты распространяют изображение, на котором якобы размещено объявление Министерства обороны Украины о закупке 150 тысяч женских зимних курток для нужд фронта. Российские ресурсы используют этот скриншот как "доказательство" подготовки украинок к мобилизации.

Однако в ЦПД подчеркнули, что подобной закупки Министерство обороны в системе ProZorro не размещало. Следовательно, опубликованное изображение не подтверждает существование какого-либо соответствующего тендера.

В центре также заявили, что в Украине отсутствуют законодательные инициативы, законопроекты или внутренние обсуждения о мобилизации женщин. Женщины могут присоединяться к Силам обороны исключительно на добровольной основе.

В ЦПД напомнили, что сообщения о якобы принудительной мобилизации украинок появляются в российских информационных каналах уже не впервые. По мнению специалистов по противодействию дезинформации, подобные публикации являются частью более широкой информационной кампании.

Ее задача, как отмечают в центре, — создать у украинцев ощущение неопределенности, спровоцировать страх и недоверие к государственным институтам.

Таким образом, распространенный скриншот не является подтверждением подготовки какой-либо мобилизационной кампании. В Центре противодействия дезинформации призвали не воспринимать подобные публикации как достоверную информацию без проверки данных в официальных источниках.

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