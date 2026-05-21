Нова загроза вторгнення РФ: в яких областях СБУ розпочала термінові перевірки

СБУ разом з іншими силовими структурами розпочала безпрецедентні заходи в п'яти північних областях України. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві СБУ.

Зазначається, що у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях стартували масштабні безпекові заходи. Їх мета – не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство й інші воєнні злочини.

Координує операцію Антитерористичний центр при СБУ. До роботи залучені також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

В СБУ акцентували: за кількістю задіяних сил та засобів ці заходи не мають аналогів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю.

Під час проведення заходів передбачено: посилену перевірку громадян у зоні проведення операції; огляд територій і окремих приміщень для пошуку заборонених предметів.

Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах, перевірка документів і огляд автомобілів. Вся робота ведеться в межах правового режиму воєнного стану.

СБУ звернулась до людей із проханням із розумінням ставитись до можливих незручностей. Так, щоб не мати проблем, бажано мати при собі документи, що посвідчують особу; виконувати законні вимоги правоохоронців; дотримуватись комендантської години.

