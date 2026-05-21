Новая угроза вторжения РФ: в каких областях СБУ начала срочные проверки

СБУ вместе с другими силовыми структурами приступила к беспрецедентным мерам в пяти северных областях Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении СБУ.

Отмечается, что в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях стартовали масштабные меры безопасности. Их цель – не допустить проникновения врага в приграничные районы и предупредить диверсии, шпионаж и другие военные преступления.

Координирует операцию Антитеррористический центр при СБУ. К работе также привлечены Национальная полиция, Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

В СБУ акцентировали: по количеству задействованных сил и средств эти меры не имеют аналогов на территориях, граничащих с Россией и Беларусью.

При проведении мероприятий предусмотрена: усиленная проверка граждан в зоне проведения операции; осмотр территорий и отдельных помещений по поиску запрещенных предметов.

Возможны временные ограничения прохода и проезда в отдельных населенных пунктах, проверка документов и осмотр автомобилей. Вся работа ведется в рамках правового режима военного положения.

СБУ обратилась к людям с просьбой с пониманием относиться к возможным неудобствам. Так, чтобы не иметь проблем, желательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность; выполнять законные требования правоохранителей; соблюдать комендантский час.

