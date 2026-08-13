Нова загроза для України: ГУР про те, які цілі визначила Росія для ударів після літа

Російські окупаційні війська у межах майбутньої повітряної кампанії проти української енергосистеми можуть суттєво розширити перелік цілей і розпочати масовані удари по газових об'єктах. Про це в інтерв'ю виданню РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

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За даними воєнної розвідки, супротивник розглядає можливість атак на критичні вузли, які забезпечують імпортне постачання блакитного палива з європейських країн, а також відповідають за підняття енергоресурсу з підземних сховищ. Очікується, що активізація таких дій ворога припаде на період похолодання.

"Ми вважаємо, що в осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання, — підкреслив Андрій Черняк, окреслюючи потенційні напрямки ворожих ударів, — під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система".

Крім магістральних трубопроводів та розподільчих станцій, під пильною увагою російського командування перебувають і промислові потужності всередині країни. Представник ГУР додав, що під серйозним ударом можуть опинитися безпосередньо об'єкти видобутку природного газу, розташовані у Харківській та Полтавській областях, які є ключовими для забезпечення внутрішніх потреб України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у всіх районах української столиці розпочалася підготовка списків громадян, яким може знадобитися евакуація та тимчасове житло в разі тривалого зникнення опалення. Про це в інтерв'ю виданню Економічна правда повідомила заступниця очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Хонда.