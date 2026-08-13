Новая угроза для Украины: ГУР о том, какие цели определила Россия для ударов после лета

Российские оккупационные войска в рамках предстоящей воздушной кампании против украинской энергосистемы могут существенно расширить список целей и начать массированные удары по газовым объектам. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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По данным военной разведки, противник рассматривает возможность атак на критические узлы, обеспечивающие импортные поставки голубого топлива из европейских стран, а также отвечают за поднятие энергоресурса из подземных хранилищ. Ожидается, что активизация таких действий неприятеля придется на период похолодания.

"Мы считаем, что в осенне-зимний период, кроме объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжения, — подчеркнул Андрей Черняк, очерчивая потенциальные направления вражеских ударов, — под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система".

Кроме магистральных трубопроводов и распределительных станций, под пристальным вниманием российского командования находятся и промышленные мощности внутри страны. Представитель ГУР добавил, что под серьезным ударом могут оказаться непосредственно объекты добычи природного газа, расположенные в Харьковской и Полтавской областях, ключевые для обеспечения внутренних потребностей Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во всех районах украинской столицы началась подготовка списков граждан, которым может потребоваться эвакуация и временное жилье в случае продолжительного исчезновения отопления. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда.