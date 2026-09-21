Нова загроза для ППО у 2027 році: що Росія планує виготовити у величезних масштабах

Військово-промисловий комплекс країни-агресорки розгорнув конвеєрне переобладнання застарілих авіаційних технологій на дешеві засоби масового повітряного терору. Про наміри Москви кардинально збільшити випуск реактивних снарядів стало відомо з великого аналітичного матеріалу РБК-Україна "Новий стиль Драпатого, битва за Донеччину і загроза зими: що відбувається на фронті".

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Головний ризик експерти вбачають саме у потенційних масштабах застосування цієї зброї.

"Москва планує наростити виробництво засобу ураження "Дань-Т" до 14 тисяч одиниць уже наступного року, що разом із "Шахедами" та крилатими ракетами може створити додаткове навантаження на систему протиповітряного оборони, — зазначають у своєму розслідуванні журналісти "РБК-Україна", посилаючись на джерела в оборонних колах. Співрозмовники видання підкреслюють: — Висока швидкість, велика дальність і можливість запускати такі боєприпаси тисячами обіцяють додати українській ППО ще одне випробування. При цьому "Дань-Т" — не єдиний новий засіб ураження, який турбує військових — в одному ряду з нею згадують і S8000 "Бандероль"".

За технічними даними корпорації "Ростех", боєприпас запускається з літаків або гелікоптерів, володіє реактивною тягою, високою швидкістю та автономною системою наведення. Окупанти також заявляють про наявність спеціального режиму польоту для обходу радарів. На тлі цього занепокоєння викликає той факт, що Україна входить у холодний період із дефіцитом протиракет PAC-3 (для комплексів Patriot), тоді як ворог збільшив частку турбореактивних дронів в атаках до 50-60% із наміром довести її до 80% до листопада.

Військові фахівці розкрили реальне походження та характеристики цієї "новинки" російського оборонпрому, розвінчавши пропагандистські міфи.

""Дань-Т" — це переробка навчальної мішені-ракети "Дань-М", — пояснює авіаційний експерт та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський, деталізуючи конструктивні зміни боєприпаса. Аналітик резюмує: — З конструкції просто прибрали парашут і лінзу Люнеберга, отримавши умовно крилату ракету дальністю до 500 кілометрів при пуску з літаків типу Су-35 або приблизно 250 кілометрів — з наземних пускових установок".

Українське військове командування та західні союзники вже розробляють тактичні рішення для протидії дешевим реактивним засобам ворога, зокрема через масштабування власних безпілотників-перехоплювачів, аби зберегти дорогі дефіцитні зенітні ракети для захисту міст від важкої балістики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що обстріл середмістя Дніпра продемонстрував, що російська армія почала застосовувати типи озброєння з високим уражаючим ефектом для живої сили. Як повідомляють безпосередньо з місця подій, після потужних вибухів на вулицях знаходять специфічні вражаючі елементи. Фахівці наголошують, що такі знахідки свідчать про намір ворога завдати максимальної шкоди населенню.