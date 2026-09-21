Новая угроза ПВО в 2027 году: что Россия планирует изготовить в огромных масштабах

Военно-промышленный комплекс страны-агрессора развернул конвейерное переоборудование устаревших авиационных технологий в дешевые средства массового воздушного террора. О намерениях Москвы кардинально увеличить выпуск реактивных снарядов стало известно из крупного аналитического материала РБК-Украина "Новый стиль Драпатого, битва за Донбасс и угроза зимы: что происходит на фронте".

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Главный риск эксперты видят именно в потенциальных масштабах применения этого оружия.

"Москва планирует нарастить производство средства поражения "Дань-Т" до 14 тысяч единиц уже в следующем году, что вместе с "Шахедами" и крылатыми ракетами может создать дополнительную нагрузку на систему противовоздушной обороны, — отмечают в своем расследовании журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на источники в оборонных кругах. Собеседники издания подчеркивают: — Высокая скорость, большая дальность и возможность запускать такие боеприпасы тысячами обещают придать украинскому ПВО еще одно испытание. При этом "Дань-Т" — не единственное новое средство поражения, которое беспокоит военных — в одном ряду с ней упоминают и S8000 "Бандероль"".

По техническим данным корпорации "Ростех", боеприпас запускается с самолетов или вертолетов, обладает реактивной тягой, высокой скоростью и автономной системой наведения. оккупанты также заявляют о наличии специального режима полета для обхода радаров. На фоне этой обеспокоенности вызывает тот факт, что Украина входит в холодный период с дефицитом противоракет PAC-3 (для комплексов Patriot), тогда как враг увеличил долю турбореактивных дронов в атаках до 50-60% с намерением довести ее до 80% до ноября.

Военные специалисты раскрыли реальное происхождение и характеристики этой "новинки" российского оборонпрома, развенчав пропагандистские мифы.

"Дань-Т" — это переработка учебной мишени-ракеты "Дань-М", — объясняет авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, детализируя конструктивные изменения боеприпаса. Аналитик резюмирует: — Из конструкции просто убрали парашют и линзу Люнеберга, получив условно крылатую ракету дальностью до 500 километров при пуске с самолетов типа Су-35 или примерно 250 километров из наземных пусковых установок".

Украинское военное командование и западные союзники уже разрабатывают тактические решения для противодействия дешевым реактивным средствам врага, в частности, из-за масштабирования собственных беспилотников-перехватчиков, чтобы сохранить дорогие дефицитные зенитные ракеты для защиты городов от тяжелой баллистики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что обстрел центра Днепра продемонстрировал, что российская армия начала применять типы вооружения с высоким поражающим эффектом для живой силы. Как сообщают с места событий, после мощных взрывов на улицах находят специфические поражающие элементы. Специалисты отмечают, что такие находки свидетельствуют о намерении врага нанести максимальный ущерб населению.