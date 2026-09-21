Новая угроза ПВО в 2027 году: что Россия планирует изготовить в огромных масштабах

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Недилько Ксения
Военно-промышленный комплекс страны-агрессора развернул конвейерное переоборудование устаревших авиационных технологий в дешевые средства массового воздушного террора. О намерениях Москвы кардинально увеличить выпуск реактивных снарядов стало известно из крупного аналитического материала РБК-Украина "Новый стиль Драпатого, битва за Донбасс и угроза зимы: что происходит на фронте".
Иллюстративное фото
Главный риск эксперты видят именно в потенциальных масштабах применения этого оружия.
По техническим данным корпорации "Ростех", боеприпас запускается с самолетов или вертолетов, обладает реактивной тягой, высокой скоростью и автономной системой наведения. оккупанты также заявляют о наличии специального режима полета для обхода радаров. На фоне этой обеспокоенности вызывает тот факт, что Украина входит в холодный период с дефицитом противоракет PAC-3 (для комплексов Patriot), тогда как враг увеличил долю турбореактивных дронов в атаках до 50-60% с намерением довести ее до 80% до ноября.
Военные специалисты раскрыли реальное происхождение и характеристики этой "новинки" российского оборонпрома, развенчав пропагандистские мифы.
Украинское военное командование и западные союзники уже разрабатывают тактические решения для противодействия дешевым реактивным средствам врага, в частности, из-за масштабирования собственных беспилотников-перехватчиков, чтобы сохранить дорогие дефицитные зенитные ракеты для защиты городов от тяжелой баллистики.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что обстрел центра Днепра продемонстрировал, что российская армия начала применять типы вооружения с высоким поражающим эффектом для живой силы. Как сообщают с места событий, после мощных взрывов на улицах находят специфические поражающие элементы. Специалисты отмечают, что такие находки свидетельствуют о намерении врага нанести максимальный ущерб населению.