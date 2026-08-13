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Нова пропозиція Кремля Україні містить страшну загрозу: експерт шокував гучяним інсайдом

Москва заявляє про готовність обговорювати пропозиції США, але Києву важливо не допустити паузи, яку Кремль використає для нової атаки

13 серпня 2026, 20:35
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Клименко Елена

Росія знову демонструє готовність повернутися до переговорів щодо завершення війни проти України. Голова комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що Москва готова розглянути нові пропозиції США та не бачить перешкод для зустрічі з представниками Вашингтона Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Політолог Валерій Клочок вважає, що сам факт появи таких заяв ще не означає реальної готовності Кремля до миру. За його словами, новий раунд переговорів потрібно оцінювати передусім за конкретними результатами.

Нова пропозиція Кремля Україні містить страшну загрозу: експерт шокував гучяним інсайдом

Фото: з відкритих джерел

"Важливо все-таки зайти в переговорний процес, аби спробувати все ж таки зупинити бойові дії", — зазначив експерт. 

Водночас Клочок звернув увагу на позицію України. Володимир Зеленський заявив, що Київ передав США нові пропозиції щодо мирного процесу. При цьому Україна не погоджується на територіальні поступки щодо Донбасу, а ключовою умовою залишається отримання надійних гарантій безпеки. 

На думку політолога, особливо важливо не допустити ситуації, коли припинення бойових дій стане лише тимчасовою паузою.

"Пауза може бути тривалою. Це буде називатися перемир'я. Це буде називатися, друзі, заморожений конфлікт, але це будуть і називати перемогою", — пояснив Клочок.

Він наголосив, що навіть у разі припинення бойових дій Україні необхідно готуватися до можливого нового наступу Росії.

"Головне те, що ми вкладаємо в цю дефініцію і щоб українське суспільство це сприйняло, але й готувалося до можливої нової атаки Росії", — сказав політолог. 

За його словами, Київ має використати потенційну паузу для посилення оборони та створення нової системи безпеки разом із європейськими партнерами.

"Готуватися дуже і дуже серйозно і вибудовувати нову архітектуру безпеки, про яку вже, слава Богу, потрошку говорять у Європі", — підсумував Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що Майже два роки після початку операції Сил оборони в Курській області позиція України у війні суттєво змінилася. Якщо тоді Київ намагався створити додатковий важіль тиску на Кремль захопленням територій, то тепер головним козирем стали далекобійні удари по російській території. Про це пише Newsweek, аналізуючи зміни на полі бою та перспективи майбутніх контактів України зі США.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=H7M3yzRD0Qk
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