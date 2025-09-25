logo_ukra

Нова культурна зброя: пісні Сердючки лунають з дронів, які атакують окупантів
НОВИНИ

25 вересня 2025, 15:40
Недилько Ксения

На Запорізькому напрямку бійці Сил оборони ведуть операції за допомогою культурного та психологічного тиску проти російських окупантів — регулярно посилаючи в їхній бік дрони, з динаміків яких звучали пісні Вєрки Сердючки.

Нова культурна зброя: пісні Сердючки лунають з дронів, які атакують окупантів

Нова культурна зброя: пісні Сердючки лунають з дронів, які атакують окупантів

Про це окупант на прізвисько Увар із 392-го полку армії РФ поскаржився російським пропагандистам з РІА Новини.

Росіянин, зокрема, стверджував, що такі дрони бійці Сил оборони застосовували найчастіше в селищі Малі Щербаки (Запорізька область).

"Ночами прилітав дрон, літав вулицями, не поспішаючи. Включали нам музику – Вєрку Сердючку", — сказав він.

Крім того, Увар каже, що українські бійці за допомогою дронів активно пропонували росіянам здатися в полон, а одного разу включили з БПЛА гімн України.

"Ну, і здатися пропонували: "Воду ми вам дамо, їду", мовляв", — підсумував Увар.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. Таке відео опублікували бійці Третього АК.

З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без разбора".                                                                                                                                                                                                           



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
