В Запорожском направлении бойцы Сил обороны ведут операции с помощью культурного и психологического давления против российских оккупантов — регулярно посылая в их сторону дроны, из динамиков которых звучали песни Верки Сердючки.

Новое культурное оружие: песни Сердючки раздаются из дронов, атакующих оккупантов

Об этом оккупант по кличке Увар из 392-го полка армии РФ пожаловался российским пропагандистам из РИА Новости.

Россиянин, в частности, утверждал, что такие дроны бойцы Сил обороны применяли чаще всего в поселке Малые Щербаки (Запорожская область).

"Ночами прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку – Верку Сердючку", — сказал он.

Кроме того, Увар говорит, что украинские бойцы с помощью дронов активно предлагали россиянам сдаться в плен, а однажды включили из БПЛА гимн Украины.

"Ну, и сдаться предлагали: "Воду мы вам дадим, еду", мол", — подытожил Увар.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в зоне ответственности Третьего армейского корпуса, в районе н.п. Шандриголово, оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и для дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Такое видео было опубликовано бойцами Третьего АК.

Из радиоперехватов стало известно еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".