comment

Нова кампанія Кремля стане пеклом: українцям вказали на вкрай тривожний сигнал

Наразі важко визначити можливі наслідки, якби Росії вдалося завдати удару по дамбі, зазначає експерт

15 квітня 2026, 10:50
Клименко Елена

Росія почала завдавати ударів по гідротехнічній інфраструктурі, про що раніше попереджав президент України Володимир Зеленський. Про це в ефірі Radio NV, коментуючи атаку на Печенізьке водосховище, заявив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, Зеленський застерігав, що РФ атакуватиме об’єкти, які забезпечують водопостачання. Тепер, зазначає експерт, ці удари фактично розпочалися. Він вважає, що це може становити серйозну загрозу для великих міст, зокрема Харкова, і є частиною ширшої кампанії зі спробами позбавити їх води напередодні літньої спеки.

Попович також підкреслив, що Україна наразі стикається з проблемою протидії керованим авіабомбам (КАБ), які запускаються з тактичної авіації РФ. За його словами, ефективне вирішення потребує посилення далекобійної ППО, якої бракує.

Він додав, що питання захисту від КАБів залишається відкритим, зокрема у випадку повторних атак по дамбі. 

Нагадаємо, 14 квітня керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська намагалися вдарити шістьма КАБами по Печенізькому водосховищу — найбільшому в області, яке має критичне значення для водопостачання Харкова та регіону.

Портал "Коментарі" вже писав що систематичне ураження російських засобів протиповітряної оборони на прифронтових напрямках призвело до появи значних "вікон" у повітряному захисті РФ. За словами військового оглядача Дениса Поповича, саме ці прогалини дозволяють українським безпілотникам ефективно проникати вглиб російської території та завдавати ударів по стратегічних об’єктах.



