logo

BTC/USD

73764

ETH/USD

2316.78

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новая кампания Кремля станет адом: украинцам указали на крайне тревожный сигнал
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая кампания Кремля станет адом: украинцам указали на крайне тревожный сигнал

Сейчас трудно определить возможные последствия, если бы России удалось нанести удар по дамбе, отмечает эксперт

15 апреля 2026, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия начала наносить удары по гидротехнической инфраструктуре, о чем ранее предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире Radio NV, комментируя атаку на Печенежское водохранилище, заявил военный обозреватель Денис Попович.

Фото: из открытых источников

По его словам, Зеленский предостерег, что РФ будет атаковать объекты, обеспечивающие водоснабжение. Теперь, как отмечает эксперт, эти удары фактически начались. Он считает, что это может представлять серьезную угрозу для крупных городов, в частности Харькова, и является частью более широкой кампании с попытками лишить их воды накануне летнего зноя.

Попович также подчеркнул, что Украина сталкивается с проблемой противодействия управляемым авиабомбам (КАБ), которые запускаются с тактической авиации РФ. По его словам, эффективное решение требует усиления недостающей дальнобойной ПВО.

Он добавил, что вопрос защиты от КАБ остается открытым, в частности в случае повторных атак по дамбе.

Напомним, 14 апреля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска пытались ударить шестью КАБами по Печенежскому водохранилищу — крупнейшему в области, имеющему критическое значение для водоснабжения Харькова и региона.

Портал "Комментарии" уже писал , что систематическое поражение российских средств противовоздушной обороны на прифронтовых направлениях привело к появлению значительных "окон" в воздушной защите РФ. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, именно эти пробелы позволяют украинским беспилотникам эффективно проникать вглубь российской территории и наносить удары по стратегическим объектам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости