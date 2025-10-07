Нова гаряча точка на фронті вже очевидна: у ЗСУ попередили про страшні наміри Путіна

Окупаційні війська Росії нарощують активність на південному фронті, що свідчить про поступову ескалацію бойових дій у цьому регіоні. Зокрема, помітно зросла інтенсивність атак із використанням безпілотників, артилерії та боєприпасів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, під час штурмових дій окупанти знову почали застосовувати мототехніку.

Фото: з відкритих джерел

"Ситуація досить складна, і має ознаки загострення. За останню добу противник помітно активізував атаки дронами-камікадзе, артилерійські обстріли, які були спрямовані не лише на наші позиції, а й на населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення", — пояснив Волошин.

Речник зазначив, що попри меншу кількість бойових зіткнень на південному напрямку у порівнянні з іншими ділянками фронту, ситуація залишається напруженою. Протягом минулої доби відбулося 13 боїв, із яких більшість — вісім — припали на Гуляйпільський напрямок. Там російські війська вже кілька днів поспіль безрезультатно намагаються прорватися до Полтавки.

Ще чотири бойові зіткнення були зафіксовані поблизу населених пунктів Кам’янське та Степове на Оріхівському напрямку. Окрім цього, на Придніпровському напрямку ворог намагався атакувати українські позиції біля Антонівських мостів, але ці спроби також завершилися провалом.

За словами Волошина, біля Степового ворог знову застосував мотоцикли для штурму, однак зазнав втрат і був змушений відійти.

Як вже писали "Коментарі", російська компанія "Росенергоатом" повідомила, що в ніч на 7 жовтня на території поблизу Нововоронезької атомної електростанції нібито було зафіксовано атаку з боку бойового безпілотника, який, за їх словами, належить Збройним силам України.



