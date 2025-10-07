Новая горячая точка на фронте уже очевидна: в ВСУ предупредили о страшных намерениях Путина

Оккупационные войска России наращивают активность на южном фронте, что свидетельствует о постепенной эскалации боевых действий в этом регионе. В частности заметно возросла интенсивность атак с использованием беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, во время штурмовых действий оккупанты снова начали применять мототехнику.

Фото: из открытых источников

"Ситуация достаточно сложная, и имеет признаки обострения. За последние сутки противник заметно активизировал атаки дронами-камикадзе, артиллерийские обстрелы, направленные не только на наши позиции, но и на населенные пункты вблизи линии боевого столкновения", — пояснил Волошин.

Спикер отметил, что, несмотря на меньшее количество боевых столкновений на южном направлении по сравнению с другими участками фронта, ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки произошло 13 боев, из которых большинство — восемь — пришлись на Гуляйпольское направление. Там российские войска уже несколько дней безрезультатно пытаются прорваться в Полтавку.

Еще четыре боевых столкновения были зафиксированы вблизи населенных пунктов Каменское и Степное на Ореховском направлении. Кроме того, на Приднепровском направлении враг пытался атаковать украинские позиции у Антоновских мостов, но эти попытки также завершились провалом.

По словам Волошина, у Степного враг снова применил мотоциклы для штурма, однако понес потери и был вынужден отойти.

Как уже писали "Комментарии", российская компания "Росэнергоатом" сообщила, что в ночь на 7 октября на территории близ Нововоронежской атомной электростанции якобы была зафиксирована атака со стороны боевого беспилотника, который, по их словам, принадлежит Вооруженным силам Украины.



