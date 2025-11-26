Нова агресія Путіна стане очевидною: озвучено страшний прогноз "миру" від Трампа

Представлений спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом так званий "мирний план" насправді не відображає американську дипломатію та фактично є збіркою вимог Росії. Таку думку у коментарі для Главреду висловив керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

"Це зовсім не план, а повторення тих самих гасел, які ми вже неодноразово чули. Багато пунктів потребують детального роз’яснення, тому називати це планом неможливо. Всі 28 пунктів були просто скопійовані з російських джерел", – підкреслив дипломат.

Огризко висловив припущення, що голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв просто привіз підготовлений у Москві документ, передав його Стіву Віткоффу, а той, навіть не ознайомившись, переслав його далі в американському керівництві.

Дипломат також звернув увагу, що план не проходив перевірку ні у Раді національної безпеки США, ні в Держдепартаменті, ні у спецслужбах, і вони дізналися про нього лише з медіа.

"Якщо у США серйозні міжнародні питання вирішуються таким чином, це катастрофа. Тому цей документ слід вважати російським, а не американським планом", – зазначив Огризко.

На його думку, підтримка цього документа Дональдом Трампом демонструє, що для нього Україна – лише "розмінна карта", якою він готовий поступитися Росії заради власної вигоди.

"Реакція України та Європи була однозначною. Це не мирний план, а сигнал для Путіна щодо можливості нової агресії. Якщо зараз поступитися Росії, наслідки можуть торкнутися вже Європи, і війна, про яку говорять політики та експерти, стане реальністю. Тому цей документ більше схожий на провокацію, ніж на дипломатичну ініціативу", – наголосив Огризко.

Як вже писали "Коментарі", у США вибухнув скандал після зливу розмов спецпредставника США Стіва Віткоффа з російськими посадовцями, у яких він радив, як представити американському президенту Дональду Трампу російські пропозиції щодо миру. Про це свідчать повідомлення політиків та членів Конгресу США у соцмережі X.