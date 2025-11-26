Новая агрессия Путина станет очевидной: озвучен страшный прогноз "мира" от Трампа

Представленный специальным посланником США Стивом Виткоффом так называемый "мирный план" на самом деле не отражает американскую дипломатию и фактически является сборником требований России. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

"Это вовсе не план, а повторение тех же лозунгов, которые мы уже неоднократно слышали. Многие пункты нуждаются в детальном разъяснении, поэтому называть это планом невозможно. Все 28 пунктов были просто скопированы из российских источников", — подчеркнул дипломат.

Огрызко предположил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев просто привез подготовленный в Москве документ, передал его Стиву Виткоффу, а тот, даже не ознакомившись, переслал его дальше в американском руководстве.

Дипломат также обратил внимание, что план не проходил проверку ни в Совете национальной безопасности США, ни в Госдепартаменте, ни в спецслужбах, и они узнали о нем только из СМИ.

"Если у США серьезные международные вопросы решаются таким образом, это катастрофа. Поэтому этот документ следует считать российским, а не американским планом", – отметил Огрызко.

По его мнению, поддержка этого документа Дональдом Трампом демонстрирует, что для него Украина – лишь "разменная карта", которой он готов уступить Россию ради собственной выгоды.

"Реакция Украины и Европы была однозначной. Это не мирный план, а сигнал для Путина относительно возможности новой агрессии. Если сейчас уступить Россию, последствия могут затронуть уже Европу, и война, о которой говорят политики и эксперты, станет реальностью. Поэтому этот документ больше похож на провокацию, чем на дипломатическую инициативу", – подчеркнул Огрызко.

Как уже писали "Комментарии", в США разразился скандал после слива разговоров спецпредставителя США Стива Виткоффа с российскими чиновниками, в которых он советовал, как представить американскому президенту Дональду Трампу российские предложения по миру. Об этом свидетельствуют сообщения политиков и членов Конгресса США в соцсети X.