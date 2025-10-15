Німецький професор описав страшний сценарій майбутнього Європи, якщо Росія переможе

У Німеччині стала бестселером книга "Якщо переможе Росія", автором якої є професор міжнародної політики Мюнхенського університету бундесверу та військовий аналітик Карло Масала. У своїй праці він змальовує можливий трагічний сценарій розвитку подій у разі перемоги Росії у війні проти України.

Книга Карло Масала (фото з відкритих джерел)

Короткий зміст книги опублікувало видання Insider.

2025 рік. Перемога Росії та початок катастрофи

У книзі описується ситуація, коли США припиняють допомогу Україні, аргументуючи це надмірними витратами та тим, що "краще було б купити Гренландію". Європейські держави, у свою чергу, не готові взяти на себе фінансові зобов’язання Сполучених Штатів і не хочуть нової хвилі біженців. Україну змушують погодитися на переговори про припинення вогню, які отримують назву "Женевський мир", хоча фактично це капітуляція.

За цим сценарієм Україна віддає Росії п’яту частину своїх територій і бере на себе зобов’язання не вступати до НАТО. Гарантом припинення вогню стає ООН, а Україні обіцяють фінансову підтримку на відновлення. Росія святкує перемогу, а Захід помилково вважає, що війна завершилася.

Після підписання угоди з окупованої частини Донецької області втікають близько півтора мільйона людей, тоді як Росія заселяє ці території своїми громадянами. На лінії розмежування знову починаються обстріли, а ООН обмежується лише звітами.

В українських містах панує відносна тиша, але енергосистема зруйнована, бракує електрики та води. Міжнародна допомога забезпечує лише мінімальні потреби населення. Люди масово виїжджають до Європейського Союзу. В Україні починається політичний хаос, а більшість у парламенті здобувають проросійські партії, які фінансуються Москвою.

На Заході владу отримують популісти. Путін несподівано залишає посаду, а його наступником стає економіст Олег Обманщиков, якого вважають потенційним реформатором. НАТО не проводить переозброєння, тоді як Росія відновлює свою армію, щороку мобілізуючи близько 150 тисяч солдатів, отримуючи технології з Китаю та Індії й нарощуючи виробництво зброї.

Москва ухвалює рішення діяти за "планом Рейнської області": без оголошення війни вторгнутися на територію однієї з країн НАТО, одночасно закликаючи до миру, щоб перевірити реакцію Альянсу. Якщо реакції не буде — залишитися, якщо ж вона буде миттєвою — відступити.

2028 рік. У повітрі пахне Третьою світовою

Росія розпочинає так звану "Малійську операцію". 2 лютого російські найманці разом із місцевими військовими проводять масові "зачистки" в Кідалі. Сотні людей викрадають із домівок, відправляють на кораблях через Середземне море до Європи. Одночасно РФ та Білорусь починають видавати візи мігрантам із Сирії, Іраку, Афганістану та Судану, щоб пізніше направити їх до Європи.

ЄС створює морську операцію швидкого реагування, збирає фрегати, послаблюючи захист на інших напрямках. Тим часом Китай використовує ситуацію, захоплює риф Друга мілина Томаса, який належить Філіппінам, і тим самим провокує США. Вашингтон, намагаючись уникнути ескалації, відкриває таємний канал зв’язку з Пекіном, що Китай сприймає як прояв слабкості.

27 березня 2028 року Росія нападає на країни Балтії. У Нарві, Естонія, лунають вибухи. Дві російські бригади входять до міста і захоплюють його за кілька годин. 88% населення Нарви — російськомовні, тож спротиву майже немає.

Одночасно російські військові під виглядом туристів переправляються на поромах на естонський острів Гіюмаа. Уночі до них приєднуються морські піхотинці, які висаджуються з десантних човнів і швидко встановлюють контроль над островом. До ранку російський прапор уже піднято в Кярдлі — єдиному місті на Гіюмаа.

Естонські військові та близько 2500 солдатів НАТО не встигають зреагувати, оскільки увагу зосереджено на південному напрямку, де російська дивізія проводить навчання під назвою "Операція Батьківщина".

НАТО опиняється в кризі. Союзники розділені: ніхто не хоче починати війну, але водночас усі розуміють, що без відповіді Альянс втратить авторитет. Дехто виправдовує дії Росії, посилаючись на "історичний контекст". США виступають проти військової відповіді, Франція та Німеччина вагаються.

Поки в НАТО паніка і відсутнє бажання діяти, Росія святкує чергову перемогу. Її план спрацював, і вона готова рухатися далі. У повітрі відчувається загроза Третьої світової війни.

Книга "Якщо переможе Росія" — коротка довідка

У своїй книзі Карло Масала, професор міжнародних відносин Мюнхенського університету бундесверу, аналізує можливі наслідки перемоги Росії над Україною та наголошує, що на кону стоїть майбутнє всієї Європи.

"Ті з нас, хто знав лише мир, звикли, що зрештою все закінчується добре. Але що, якщо це не так?" — йдеться в описі книги.

