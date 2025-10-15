Немецкий профессор описал ужасный сценарий будущего Европы, если Россия победит

В Германии стала бестселлером книга "Если победит Россия", автором которой является профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера и военный аналитик Карло Масала. В своем труде он описывает возможный трагический сценарий развития событий в случае победы России в войне против Украины.

Книга Карло Масала (фото из открытых источников)

Краткое содержание книги опубликовало издание Insider.

2025 год. Победа России и начало крушения

В книге описывается ситуация, когда США прекращают помощь Украине, аргументируя это чрезмерными затратами и тем, что "лучше было бы купить Гренландию". Европейские государства, в свою очередь, не готовы взять на себя финансовые обязательства Соединенных Штатов и не желают новой волны беженцев. Украину заставляют согласиться на переговоры о прекращении огня, которые получают название "Женевский мир", хотя фактически это капитуляция.

По этому сценарию Украина отдает России пятую часть своих территорий и обязуется не вступать в НАТО. Гарантом прекращения огня становится ООН, а Украине обещают финансовую поддержку восстановления. Россия празднует победу, а Запад по ошибке считает, что война завершилась.

После подписания соглашения по оккупированной части Донецкой области бегут около полутора миллионов человек, в то время как Россия заселяет эти территории своими гражданами. На линии разграничения снова начинаются обстрелы, а ООН ограничивается только отчетами.

В украинских городах царит относительная тишина, но энергосистема разрушена, не хватает электричества и воды. Международная помощь обеспечивает только минимальные потребности населения. Люди массово уезжают в Европейский Союз. В Украине начинается политический хаос, а большинство в парламенте приобретают пророссийские партии, финансируемые Москвой.

На Западе власть получают популисты. Путин неожиданно уходит с поста, а его преемником становится экономист Олег Обманщиков, которого считают потенциальным реформатором. НАТО не проводит перевооружения, в то время как Россия возобновляет свою армию, ежегодно мобилизуя около 150 тысяч солдат, получая технологии из Китая и Индии и наращивая производство оружия.

Москва принимает решение действовать по плану Рейнской области: без объявления войны вторгнуться на территорию одной из стран НАТО, одновременно призывая к миру, чтобы проверить реакцию Альянса. Если реакции не будет – остаться, если же она будет мгновенной – отступить.

2028 год. В воздухе пахнет Третьей мировой

Россия начинает так называемую "Малийскую операцию". 2 февраля российские наемники вместе с местными военными проводят массовые зачистки в Кидали. Сотни людей похищают из домов, отправляют на кораблях через Средиземное море в Европу. Одновременно РФ и Белоруссия начинают выдавать визы мигрантам из Сирии, Ирака, Афганистана и Судана, чтобы позже направить их в Европу.

ЕС создает морскую операцию быстрого реагирования, собирает фрегаты, ослабляя защиту по другим направлениям. Между тем Китай использует ситуацию, захватывает риф Вторая отмель Томаса, принадлежащий Филиппинам, и тем самым провоцирует США. Вашингтон, пытаясь избежать эскалации, открывает тайный канал связи с Пекином, который Китай воспринимает как проявление слабости.

27 марта 2028 г. Россия нападает на страны Балтии. В Нарве, Эстония, раздаются взрывы. Две русские бригады входят в город и захватывают его через несколько часов. 88% населения Нарвы — русскоязычные, поэтому сопротивления почти нет.

Одновременно русские военные под видом туристов переправляются на паромах на эстонский остров Гиюмаа. Ночью к ним присоединяются морские пехотинцы, которые высаживаются из десантных лодок и быстро устанавливают контроль над островом. К утру русский флаг уже поднят в Кярдли — единственном городе на Гиюмаа.

Эстонские военные и около 2500 солдат НАТО не успевают среагировать, поскольку внимание сосредоточено на южном направлении, где российская дивизия проводит учения под названием "Операция Родина".

НАТО оказывается в кризисе. Союзники разделены: никто не хочет начинать войну, но все понимают, что без ответа Альянс потеряет авторитет. Некоторые оправдывают действия России, ссылаясь на "исторический контекст". США выступают против военного ответа, Франция и Германия затрудняются.

Пока у НАТО паника и отсутствует желание действовать, Россия отмечает очередную победу. Ее план сработал, и она готова двигаться дальше. В воздухе ощущается угроза Третьей мировой войны.

Книга "Если победит Россия" — краткая справка

В своей книге Карло Масала, профессор международных отношений Мюнхенского университета бундесвера, анализирует возможные последствия победы России над Украиной и подчеркивает, что на кону стоит будущее всей Европы.

"Те, кто знал только мир, привыкли, что в конце концов все заканчивается хорошо. Но что, если это не так? – говорится в описании книги.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что , несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, президент США Дональд Трамп устойчиво верит, что преимущество в этой войне – на стороне Кремля. Об этом пишет рейтинговое издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По его словам, Трамп придерживается мнения, что у России "большая экономика, армия и просто бросается тела в мясорубку", постепенно достигая результатов на фронте. Впрочем, нарастающее разочарование Путиным, якобы игнорирующее любые попытки мирного урегулирования, побудило Трампа принять решение о поддержке нового пакета вооружения. США теперь разрешили союзникам профинансировать закупку Patriot для Украины, а американский ВПК получит заказы на их производство.

