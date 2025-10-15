logo

Немецкий профессор описал ужасный сценарий будущего Европы, если Россия победит
commentss НОВОСТИ Все новости

Немецкий профессор описал ужасный сценарий будущего Европы, если Россия победит

Карло Масала называет следующую страну, которая внезапно может проснуться от взрывов в случае, если Россия победит

15 октября 2025, 21:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  В Германии стала бестселлером книга "Если победит Россия", автором которой является профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера и военный аналитик Карло Масала. В своем труде он описывает возможный трагический сценарий развития событий в случае победы России в войне против Украины.

Немецкий профессор описал ужасный сценарий будущего Европы, если Россия победит

Книга Карло Масала (фото из открытых источников)

Краткое содержание книги опубликовало издание Insider.

2025 год. Победа России и начало крушения

В книге описывается ситуация, когда США прекращают помощь Украине, аргументируя это чрезмерными затратами и тем, что "лучше было бы купить Гренландию". Европейские государства, в свою очередь, не готовы взять на себя финансовые обязательства Соединенных Штатов и не желают новой волны беженцев. Украину заставляют согласиться на переговоры о прекращении огня, которые получают название "Женевский мир", хотя фактически это капитуляция.

По этому сценарию Украина отдает России пятую часть своих территорий и обязуется не вступать в НАТО. Гарантом прекращения огня становится ООН, а Украине обещают финансовую поддержку восстановления. Россия празднует победу, а Запад по ошибке считает, что война завершилась.

После подписания соглашения по оккупированной части Донецкой области бегут около полутора миллионов человек, в то время как Россия заселяет эти территории своими гражданами. На линии разграничения снова начинаются обстрелы, а ООН ограничивается только отчетами.

В украинских городах царит относительная тишина, но энергосистема разрушена, не хватает электричества и воды. Международная помощь обеспечивает только минимальные потребности населения. Люди массово уезжают в Европейский Союз. В Украине начинается политический хаос, а большинство в парламенте приобретают пророссийские партии, финансируемые Москвой.

На Западе власть получают популисты. Путин неожиданно уходит с поста, а его преемником становится экономист Олег Обманщиков, которого считают потенциальным реформатором. НАТО не проводит перевооружения, в то время как Россия возобновляет свою армию, ежегодно мобилизуя около 150 тысяч солдат, получая технологии из Китая и Индии и наращивая производство оружия.

Москва принимает решение действовать по плану Рейнской области: без объявления войны вторгнуться на территорию одной из стран НАТО, одновременно призывая к миру, чтобы проверить реакцию Альянса. Если реакции не будет – остаться, если же она будет мгновенной – отступить.

2028 год. В воздухе пахнет Третьей мировой

Россия начинает так называемую "Малийскую операцию". 2 февраля российские наемники вместе с местными военными проводят массовые зачистки в Кидали. Сотни людей похищают из домов, отправляют на кораблях через Средиземное море в Европу. Одновременно РФ и Белоруссия начинают выдавать визы мигрантам из Сирии, Ирака, Афганистана и Судана, чтобы позже направить их в Европу.

ЕС создает морскую операцию быстрого реагирования, собирает фрегаты, ослабляя защиту по другим направлениям. Между тем Китай использует ситуацию, захватывает риф Вторая отмель Томаса, принадлежащий Филиппинам, и тем самым провоцирует США. Вашингтон, пытаясь избежать эскалации, открывает тайный канал связи с Пекином, который Китай воспринимает как проявление слабости.

27 марта 2028 г. Россия нападает на страны Балтии. В Нарве, Эстония, раздаются взрывы. Две русские бригады входят в город и захватывают его через несколько часов. 88% населения Нарвы — русскоязычные, поэтому сопротивления почти нет.

Одновременно русские военные под видом туристов переправляются на паромах на эстонский остров Гиюмаа. Ночью к ним присоединяются морские пехотинцы, которые высаживаются из десантных лодок и быстро устанавливают контроль над островом. К утру русский флаг уже поднят в Кярдли — единственном городе на Гиюмаа.

Эстонские военные и около 2500 солдат НАТО не успевают среагировать, поскольку внимание сосредоточено на южном направлении, где российская дивизия проводит учения под названием "Операция Родина".

НАТО оказывается в кризисе. Союзники разделены: никто не хочет начинать войну, но все понимают, что без ответа Альянс потеряет авторитет. Некоторые оправдывают действия России, ссылаясь на "исторический контекст". США выступают против военного ответа, Франция и Германия затрудняются.

Пока у НАТО паника и отсутствует желание действовать, Россия отмечает очередную победу. Ее план сработал, и она готова двигаться дальше. В воздухе ощущается угроза Третьей мировой войны.

Книга "Если победит Россия" — краткая справка

В своей книге Карло Масала, профессор международных отношений Мюнхенского университета бундесвера, анализирует возможные последствия победы России над Украиной и подчеркивает, что на кону стоит будущее всей Европы.

"Те, кто знал только мир, привыкли, что в конце концов все заканчивается хорошо. Но что, если это не так? – говорится в описании книги.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что , несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, президент США Дональд Трамп устойчиво верит, что преимущество в этой войне – на стороне Кремля. Об этом пишет рейтинговое издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По его словам, Трамп придерживается мнения, что у России "большая экономика, армия и просто бросается тела в мясорубку", постепенно достигая результатов на фронте. Впрочем, нарастающее разочарование Путиным, якобы игнорирующее любые попытки мирного урегулирования, побудило Трампа принять решение о поддержке нового пакета вооружения. США теперь разрешили союзникам профинансировать закупку Patriot для Украины, а американский ВПК получит заказы на их производство.



Источник: https://t.me/insiderUKR/108902
