Німеччина масово постачає РФ обладнання для атак по Україні: вражаючі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Німеччина масово постачає РФ обладнання для атак по Україні: вражаючі деталі

Росія використовує схеми обходу санкцій для закупівлі компонентів у Європі

17 лютого 2026, 15:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія продовжує закуповувати критично важливі електронні компоненти в Європі, попри міжнародні заборони. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у багатьох російських безпілотниках виявляють транзистори німецького виробництва.

Німеччина масово постачає РФ обладнання для атак по Україні: вражаючі деталі

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, німецькі мікрочипи активно застосовуються в ударних дронах типу "Герань" (Shahed) та розвідувальних БпЛА. Основним постачальником таких компонентів є компанія Infineon Technologies, продукція якої використовується у кількості від 8 до 12 транзисторів на один безпілотник. Фахівці відзначають, що виробники у РФ не намагаються приховати маркування мікросхем, що дозволяє розвідникам ідентифікувати їх модель та номер партії за допомогою мікроскопічної камери.

Українська розвідка оцінює, що щорічна потреба Росії в цих транзисторах може сягати близько півмільйона одиниць, що обумовлено планами Кремля виробляти до 40 000 бойових дронів на рік.

За даними ГУР, більшість німецьких транзисторів потрапляє до РФ через підставні компанії або складні логістичні ланцюги, які проходять через треті країни, лояльні до російської влади. У деяких випадках деталі постачаються контрабандними шляхами, що ускладнює контроль над постачанням критичних компонентів.

Розвідка зазначає, що такі схеми дозволяють обхід міжнародних обмежень і забезпечують регулярне надходження високотехнологічних мікрочипів для виробництва бойових безпілотників. Ця практика підкреслює серйозність проблеми у контролі за поставками електронних компонентів і наголошує на необхідності посилення моніторингу та санкційних заходів проти постачальників, які, свідомо чи ні, сприяють військовим програмам РФ.

Як вже писали "Коментарі", підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України успішно здійснили серію ударів дронами FP-2 по об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях.



